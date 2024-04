NBA: Boston Celtics verlängern mit Jrue Holiday

Anzeige

Die Boston Celtics halten einen Leistungsträger: Point Guard Jrue Holiday unterschreibt einen neuen Vertrag über vier Jahre und 135 Millionen Dollar.

Jrue Holiday kam erst in der vergangenen Offseason via Trade von den Milwaukee Bucks zu den Boston Celtics, ist jedoch bereits ein elementarer Bestandteil der stärksten Mannschaft in dieser NBA-Saison.

Damit hat sich der 33-Jährige eine Vertragsverlängerung verdient: Die Celtics statten den Spielmacher mit einem neuen Vierjahresvertrag über 135 Millionen Dollar aus. Das berichtet "ESPN".

Die Option in seinem vorigen Vertrag, für 37,3 Millionen Dollar ein Jahr zu verlängern, wird dagegen gestrichen. Damit binden die C's einen wichtigen Spieler, der neben Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis und Derrick White zur Idealaufstellung der Bostoner gehört.

Holiday ist erst der vierte Spieler, der in einem so hohen Alter einen 100+ Millionen-Dollar-Vertrag unterschreibt. LeBron James, Al Horford und Steph Curry kamen ihm zuvor.

Holiday kommt in dieser Spielzeit auf 12,5 Punkte, 5,4 Rebounds, 4,9 Assists im Schnitt und trifft 43 Prozent seiner Dreier, Karrierehöchstwert.