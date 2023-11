NBA: Brooklyn Nets beenden gegen die Miami Heat ihre Durststrecke

Anzeige

Nach drei Pleiten in Serie konnten die Brooklyn Nets wieder einen Sieg feiern. Gegen die Miami Heat gaben sich die Nets beim 112:97 keine Blöße.

Die Brooklyn Nets haben ihre Durstrecke in der NBA beendet. Gegen die Miami Heat gewannen die New Yorker am Samstagabend 112:97. Zuvor hatten die Nets drei Spiele in Folge verloren.

Nach dem siebten Saisonsieg stehen die Nets nun bei einer 7:8-Bilanz. Die Heat haben zehn Siege und nunmehr sieben Niederlagen auf dem Konto.

Es war die zweite Pleite in New York binnen 24 Stunden, Miami hatte zuvor auch bei den Knicks verloren.

Im Grunde hatten die Nets das Spiel nahezu die komplette Zeit im Griff, sie gaben ihre frühe Führung nie aus der Hand und hielten den Gegner in Schach.

Mikal Bridges war mit 24 Punkten bester Werfer der Nets. Caleb Martin kam bei den Heat auf 22 Zähler.