NBA: Celtics lösen Playoff-Ticket, Siege für Hartenstein und Theis

Die Boston Celtics haben sich mit dem Sieg als erste Mannschaft der NBA einen Platz in den Playoffs gesichert. Jaylen Brown erzielte 37 Punkte, Jayson Tatum fügte 26 Punkte hinzu. Al Horford kam auf 24 Punkte.

Brown erklärte nach dem Spiel, dass er selber den Fokus darauf legte, sich als Spielmacher zu verbessern: "Ich habe an meinen Schwächen gearbeitet. Ich habe das Gefühl, dass einige der Dinge, die etztes Jahr über mich gesagt wurden, jetzt nicht mehr gesagt werden können."

Die Celtics hatten bereits am Sonntag gegen die Suns gewonnen und erzielten in beiden Spielen zusammen 40 Punkte. "Darin sind sie die Besten der Liga", sagte Suns-Trainer Frank Vogel.

Ohne ihren angeschlagenen Superstar Luka Doncic haben die Dallas Mavericks in der NBA bei Oklahoma City Thunder verloren und erstmals nach vier aufeinanderfolgenden Siegen wieder den Kürzeren gezogen. Beim 119:126 mussten die Texaner ohne den Slowenen auskommen, Doncic hatte sich tags zuvor im Heimspiel gegen die Golden State Warriors (109:99) eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Bester Werfer bei OKC, das sich durch den Erfolg auf Platz eins im Westen setzte, war der Kanadier Shai Gilgeous-Alexander (31 Punkte). Für die Mavs verbuchte Kyrie Irving als Topscorer des Abends 36 Punkte, Nationalspieler Maxi Kleber kam in gut 20 Minuten Spielzeit auf drei Punkte und zwei Rebounds. Dallas ist in der Western Conference Achter und trifft am Sonntag auf den NBA-Champion Denver Nuggets (20:00 Uhr, live auf ProSieben MAXX und ran.de)