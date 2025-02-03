Die NBA Trade Deadline 2026 ist heute am 5. Februar. Welcher Titelanwärter schlägt zu? Was passiert mit Giannis Antetokounmpo? ran fasst das Wichtigste im Ticker zusammen. In der NBA steht die Trade Deadline an. Bis zum 5. Februar um 21 Uhr deutscher Zeit dürfen die Teams noch Spieler tauschen, danach ist das Wechselfenster geschlossen und nur noch Free Agents dürfen unter Vertrag genommen werden. Bereits im Vorfeld der Deadline gab es viel Bewegung. Aus deutscher Sicht interessant: Dennis Schröder wurde von den Sacramento Kings zu den Cleveland Cavaliers getradet. Dort trifft er auf Ex-MVP James Harden, den die Cavs von den L.A. Clippers verpflichteten. ran sammelt im Ticker die wichtigsten NBA-News zu Trades und Gerüchten.

+++ 10:30 Uhr: Nur noch zwei Teams im Trade-Poker um Antetokounmpo +++ Mit dem Trade der Warriors für Porzingis (siehe Eintrag zuvor) dürfte klar sein, dass Giannis Antetokounmpo - zumindest vor der Trade Deadline - nicht nach Golden State wechselt. Glaubt man den Berichten der letzten Tage von NBA-Insider Shams Charania sind damit nur noch zwei Teams im Rennen um einen heutigen Giannis-Trade: Die Miami Heat und die Minnesota Timberwolves - beide Teams waren bereits zuvor die Favoriten des Griechen. Allerdings gebe es innerhalb der Liga offenbar Skepsis darüber, ob die Bucks ihren Franchise Player überhaupt vor der Deadline traden. Viele Teams verfügen nach der Saison über mehr tradebare Picks. Wenn Milwaukee so lange warten will, könnten die Angebote im Sommer deutlich lukrativer sein.

+++ 5. Februar, 06:05 Uhr: Golden State Warriors traden Kuminga für Porzingis +++ Die Trade-Posse um Jonathan Kuminga bei den Golden State Warriors ist beendet. Zusammen mit Buddy Hield geht er zu den Atlanta Hawks. Im Gegenzug stößt Kristaps Porzingis zum Team um Steph Curry. Der frühere Dallas Maverick gewann 2024 noch die Meisterschaft mit den Boston Celtics. Kuminga verlängerte seinen Vertrag bei den Golden State Warriors in der Offseason noch. Dennoch rumorte es bei den Kaliforniern. Der Nummer-7-Pick aus dem Draft 2021 war mit seiner Rolle bzw. seiner geringen Spielzeit unzufrieden - soll zuletzt sogar einen Trade gefordert haben. Jetzt bekommt er seinen Neustart in Atlanta.

4. Februar, 19:45 Uhr: Hauptpreis im Doncic-Trade - Mavericks schicken Anthony Davis weg Ziemlich genau ein Jahr nach dem Luka-Doncic-Trade haben sich die Dallas Mavericks von Anthony Davis getrennt. Der Ex-Lakers-Forward galt als Kernstück des Pakets, das von L.A. nach Texas wandelte. Davis schließt sich nun den Washington Wizards an. Begleitet wird er von seinen Mavs-Teamkollegen D'Angelo Russell, Dante Exum und Jaden Hardy, die allesamt in Zukunft in der US-Hauptstadt spielen werden.

Im Gegenzug erhalten die Mavs zwei Erstrunden- und drei Zweitrundenpicks: 2026 First-Round-Pick (Oklahoma City Thunder), 2030 First-Round-Pick (Golden State Warriors, geschützt), Second-Round-Picks 2026 (Phoenix), 2027 (Chicago) und 2029 (Houston). Zudem wechseln Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham und Marvin Bagley III nach Dallas. Davis' kurzes Intermezzo in Dallas war von Verletzungen geprägt. Insgesamt absolvierte der 32-Jährige nur 29 Partien im Mavericks-Jersey. Das Positive daran: Ohne Doncic und mit dem selten verfügbaren Davis verpassten die Mavs 2025 die Playoffs - und zogen in der Draft-Lotterie mit Nummer-1-Pick Cooper Flagg das große Los.

