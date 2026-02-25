- Anzeige -
Cavs auf Playoff-Kurs

NBA: Cleveland Cavaliers und Dennis Schröder gewinnen wieder - Auch OKC siegt

  • Aktualisiert: 25.02.2026
  • 07:08 Uhr
  • SID
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JASON MILLER

Die Cleveland Cavaliers sind zurück auf der Siegerstraße. Nach der Pleite gegen OKC gewannen die Cavs gegen die New York Knicks. Besagtes OKC gewann seine Partie ebenfalls.

Dennis Schröder ist mit den Cleveland Cavaliers in der NBA in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team des deutschen Basketballstars gewann in der Nacht zum Mittwoch gegen die New York Knicks mit 109:94. Schröder legte in 21 Minuten von der Bank drei Punkte, einen Rebound und fünf Assists auf.

NBA: Shaq-A-Licious! O'Neal verteilt Süßes aus seinem Candy-Bus

Zuletzt hatten die Cavs am vergangenen Sonntag nach zuvor sieben Siegen in Serie eine 113:121-Niederlage gegen Meister Oklahoma City Thunder kassiert.

Durch den Sieg im direkten Duell liegt Cleveland in der Eastern Conference nun gleichauf mit den drittplatzierten Knicks auf Rang vier – und damit weiter voll auf Playoff-Kurs.

Oklahoma City Thunder weiter kaum zu stoppen

Oklahoma und der deutsche Center Isaiah Hartenstein fuhren bei den Toronto Raptors derweil einen 116:107-Erfolg ein und feierten damit den fünften Sieg aus den vergangenen sechs Partien.

Hartenstein kam als Starter auf elf Punkte und neun Rebounds. OKC führt die Western Conference weiter mit 45 Siegen und 14 Niederlagen an.

