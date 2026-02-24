- Anzeige -
- Anzeige -
Erste Pistons-Niederlage seit Wochen

NBA - San Antonio Spurs stoppen Detroit Pistons: Wembanyama wie eine Wand

  • Aktualisiert: 24.02.2026
  • 06:56 Uhr
  • SID
Article Image Media
© AFP/GETTY IMAGES/SID/NIC ANTAYA

Die San Antonio Spurs haben die Siegesserie der Detroit Pistons gestoppt. Im Duell der beiden Top-Teams aus Ost und West überragte vor allem Victor Wembanyama.

Angeführt von Abwehrriese Victor Wembanyama haben die San Antonio Spurs im Topspiel der NBA ein Zeichen gesetzt und die Siegesserie der Detroit Pistons gestoppt.

Beim Duell in der Motor City setzten sich die Texaner mit 114:103 durch, für Detroit war es in der NBA die erste Niederlage nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen.

Wembanyama verbuchte 21 Punkte und 17 Rebounds, hinzu kamen sechs Blocks. Topwerfer der Spurs, hinter Meister Oklahoma City Thunder Zweiter im Westen, war Devin Vassell (28). Bei den Pistons, der Nummer eines im Osten, glänzte vor allem Jalen Duren - dem Center gelang mit 25 Punkten und 14 Rebounds wie dem Franzosen Wembanyama ein Double-Double.

- Anzeige -
- Anzeige -

WNBA-Star offen für Playboy-Shooting

- Anzeige -

"Wir haben bestätigt, dass wir uns entwickeln", sagte Wembanyama nach dem intensiven und physischen Spiel, "es war ein guter Test." San Antonio feierte bereits den neunten Sieg nacheinander.

Auch Vassell war sehr zufrieden. "Sie haben versucht, ihr Spiel durchzubringen. Wir haben versucht, schnell umzuschalten, die Angriffe zu stoppen und freie Mitspieler zu finden. Genau das haben wir getan", meinte der Topscorer.

Durant (r.) mit James und Steph Curry in Paris
News

LA 2028? Durant will "natürlich" spielen

  • 23.02.2026
  • 21:41 Uhr
Wembanyama (r.) durfte wieder einmal jubeln
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 23.02.2026
  • 08:54 Uhr
Besondere Ehre für Pat Riley
News

Lakers ehren Erfolgscoach Riley mit Statue vor Arena

  • 23.02.2026
  • 06:16 Uhr
43.000 Punkte geknackt: LeBron James (r.)
News

LeBron James durchbricht Schallmauer

  • 23.02.2026
  • 06:04 Uhr
Chancenlos gegen den Champion: Dennis Schröder
News

NBA: OKC stoppt Cavs und Schröder

  • 22.02.2026
  • 21:43 Uhr
Jalen Green trifft mit der Schlusssirene
News

NBA: Suns fügen Magic bitteren Rückschlag zu

  • 22.02.2026
  • 08:15 Uhr
Dennis Schröder überzeugt mit den Cavaliers
News

NBA: Schröder mit Cavs weiter unbesiegt

  • 21.02.2026
  • 08:02 Uhr
Dennis Schröder spielt derzeit für Cleveland
News

Cavs mit Schröder liefern - Magic siegen ohne Wagners

  • 20.02.2026
  • 07:16 Uhr
Markkanen
News

NBA in Tanking-Krise: Ist Abschaffen der Draft-Lottery die Lösung?

  • 19.02.2026
  • 16:55 Uhr
Orlando Magic v Memphis Grizzlies - NBA, Basketball Herren, USA London 2026 LONDON, UNITED KINGDOM - JANUARY 18: Franz Wagner (22) of Orlando Magic in action during the NBA London 2026 game between...
News

Wagner fehlt Magic erneut: Berlin Game schuld?

  • 19.02.2026
  • 14:19 Uhr