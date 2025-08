NBA: De'Aaron Fox unterzeichnet Mega-Vertrag bei San Antonio Spurs

Freude bei De'Aaron Fox. Der Point Guard einigt sich mit den San Antonio Spurs auf einen Mega-Vertrag.

Mega-Vertrag in der NBA! De'Aaron Fox hat sich mit den San Antonio Spurs auf einen neuen Vierjahresvertrag über maximal 229 Millionen US-Dollar geeinigt. Das erklärte der CEO seiner Berateragentur Klutch Sports, Rich Paul, gegenüber "ESPN".

Der Kontrakt sichert Fox eine Zukunft bei der Franchise bis zur Saison 2029/30, für das letzte Vertragsjahr erhält er aber keine Spieleroption.

Der Point Guard spielte von 2017 bis Februar 2025 für die Sacramento Kings, ehe er im Rahmen eines Trade-Deadline-Deals zu den Spurs kam – dem bevorzugten Ziel des Spielers.

Randnotiz: San Antonio liegt im US-Bundesstaat Texas und damit in einem Staat, in dem im Vergleich zu Sacramento in Kalifornien keine Einkommenssteuer anfällt.