Indiana Pacers @ Orlando Magic 111:97

Trotz der 97:111-Niederlage gegen die Indiana Pacers bleibt Orlando (37 Siege, 28 Niederlagen) im Osten Fünfter. Franz Wagner steuerte gegen Indiana 13 Zähler bei, sein Bruder Moritz kam auf neun Punkte. Orlando haben 13 der letzten 17 Spiele gewonnen. "Das ist so in dieser Liga. Wenn man sich erst einmal wohlfühlt, kann man sofort umgehauen werden, und ich denke, das ist uns in den letzten beiden Spielen passiert", sagte Cole Anthony von den Magic.

Indiana fiel früh im Spiel um 15 Punkte zurück, aber das Spiel änderte sich abrupt, als T.J. McConnell und Obi Toppin von der Bank kamen. Sie erzielten jeweils 17 Punkte für die Pacers. McConnell steuerte außerdem sechs Assists bei.