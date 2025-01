Jokic führt Nuggets zum Sieg

In San Antonio erzielte der letztjährige Liga-MVP Nikola Jokic 46 Punkte für die Denver Nuggets, die bei den Spurs nach Verlängerung 122:111 gewannen.

Aufseiten San Antonios kam Wunderkind Victor Wembanyama an seinem 21. Geburtstag auf 20 Punkte und 23 Rebounds, in der Verlängerung allerdings blieb der Franzose punktlos.

Alle Ergebnisse aus der Nacht im Überblick:

Philadelphia 76ers at Brookly Nets 123:94

Minnesota Timberwolves at Detroit Pistons 105:119 (Highlights im Video)

Phoenix Suns at Indiana Pacers 108:126

Utah Jazz at Miami Heat 136:100

New York Knicks at Chicago Bulls 126:139

Portland Trail Blazers at Milwaukee Bucks 105:102

Denver Nuggets at San Antonio Spurs 122:111 (OT)

Memphis Grizzlies at Golden State Warriors 113:121

Atlanta Hawks at Los Angeles Clippers 105:131