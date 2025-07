Anzeige

In der NBA ruht nach einer spektakulären Saison der Ball. Aber auch nur der Ball. Die Teams basteln an ihren Kadern Und auch einige Stars könnten noch vor einem Wechsel stehen. ran verrät, welche Mega-Trades für große Augen und offene Münder sorgen könnten. Die NBA-Saison 2024/2025 hat gezeigt, dass sich im Grunde selbst die großen Stars nicht sicher sein können, wo ihre Zukunft liegt. Der Trade, mit dem die Dallas Mavericks ihren vermeintlichen Franchise Player Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers schickten, erschütterte die Basketball-Welt in ihren Grundfesten. Kurzfristig geholfen hat der Deal keinem der beiden Teams. Dennoch könnte er ein Vorgeschmack sein auf weitere Blockbuster-Trades, die auch die Zeit bis zur nächsten Regular Season verkürzen würden. Um einige große Namen halten sich hartnäckige Gerüchte, die Fans und Experten den Sommer versüßen können. ran gibt einen Überblick über mögliche Mega-Trades.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

LeBron James (Los Angeles Lakers) Alter zum Saisonstart: 40 Vertrag: ein Jahr Gehalt bis Vertragsende: 52,6 Millionen US-Dollar Zumindest eines ist klar: LeBron James wird mindestens noch ein Jahr spielen und damit alleiniger Rekordhalter werden. Per Vertragsoption sicherte er sich seine 23. NBA-Saison. Ob er die tatsächlich im Trikot der Los Angeles Lakers erleben wird, ist aber alles andere als sicher. Denn wenn der "King" weitermacht, dann sicher, um eine weitere Championship zu jagen. Es wäre seine fünfte, womit James zu Magic Johnson oder Kobe Bryant aufschließen würde. Doch wohin könnte die Reise von James gehen? "ESPN" bringt die Golden State Warriors ins Spiel. Demnach könnten sich die beiden Franchises aus Kalifornien auf einen Trade einigen, der den Superstar und seinen Sohn Bronny nach San Francisco bringt, im Gegenzug würde Jimmy Butler nach LA wechseln. So könnte "LBJ" an der Seite einer anderen NBA-Legende spielen: Stephen Curry. Der Sportjournalist Bill Simmons brachte eine andere Idee auf den Tisch. Und zwar einen innerstädtischen Tausch zwischen James und Kawhi Leonard. Ersterer würde zu den Los Angeles Clippers gehen, Letzterer künftig für die Lakers auflaufen. Zwar glaube er nicht daran, dass die Lakers zustimmen würden, aber interessant wäre es schon, betonte der Analyst. Beim Stadtrivalen hätte James mit James Harden zudem einen weitere Superstar an seiner Seite. Außerdem erwähnt die "Sports Illustrated" einen möglichen, aber auch sehr hypothetischen Deal, an dem insgesamt drei Teams mitwirken würden. In diesem Fall würden James und Sohn Bronny zu den Houston Rockets abwandern. Im Gegenzug würden die Texaner Fred VanFleet, Cam Whitmore, Jock Landale und Steven Adams an die Lakers abgeben, die ihrerseits Gabe Vincent und einen Zweitrunden-Pick im Draft 2032 zu den Atlanta Hawks schicken.

LeBron James © 2025 Getty Images

Anzeige

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Alter zum Saisonstart: 30 Vertrag: drei Jahre inkl. Player Option für 27/28 Gehalt bis Vertragsende: 175,4 Millionen US-Dollar Auch wenn ein Abschied von Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks aktuell unrealistisch erscheint, wird seit geraumer Zeit darüber spekuliert. Offenbar hat dem "Greek Freak" die Entlassung des verletzten Damian Lillard nicht sonderlich gefallen. Es heißt jedoch, Giannis wolle zunächst abwarten, wie sich die Offseason des Teams entwickele, um eine Entscheidung zu fällen. Wichtig sei ihm, dass die Bucks als Titel-Kandidat in seine 13. Saison gehen. Die Gerüchteküche brodelt jedoch mindestens bis dahin. In "The Athletic" wurden bereits die Los Angeles Lakers mit ihm in Verbindung gebracht. Womöglich sei die bisherige Zurückhaltung des Teams damit zu erklären, dass die Verantwortlichen durchaus eine Chance sehen. Gleiches könne für die Houston Rockets, die Miami Heat, die Toronto Raptors, die San Antonio Spurs und die Golden State Warriors gelten. Die "New York Post" nannte neben den Heat und den Warriors auch noch die New York Knicks als möglichen neuen Giannis-Klub. Daraufhin erwähnte "Sports Illustrated" (SI) Draymond Green als möglichen Gegenwert, sollte ein Deal zwischen den Bucks und den "Dubs" zustande kommen. Obendrein würde Milwaukee dann auch noch zwei First-Round-Picks absahnen. Als weitere mögliche neue Station lieferte "SI" die Chicago Bulls. Zwar müsste das Team aus "Windy City" demnach im Gegenzug Matas Buzelis, Josh Giddey per Sign-and-Trade, Coby White und Patrick Williams sowie First-Round-Picks 2026, 2027 und 2029 hergeben. Doch es würde sich die Möglichkeit ergeben, mit "einigen nützlichen Free Agents", ein Team aufzubauen, das um den Titel spielen könne.

Giannis Antetokounmpo © 2025 Getty Images

Anzeige

Anzeige

Jaylen Brown (Boston Celtics) Alter zum Saisonstart: 28 Vertrag: vier Jahre Gehalt bis Vertragsende: 236,1 Millionen US-Dollar Die Boston Celtics haben nach einer enttäuschenden Saison ohnehin Cap-Sorgen, angesichts des langfristigen Ausfalls von Jayson Tatum wird umso mehr spekuliert, von wem sich der Rekordchampion trennen könnte. Dabei fällt auch der Name Jaylen Brown. Etwa im Podcast des Sportjournalisten Zach Lowe, der zwar davon ausgeht, dass Brown weiterhin in Boston spielen wird, aber auch zu bedenken gibt, dass etwa die Sacramento Kings ein Paket schnüren könnten, bei dem die Celtics schwach werden. In der "Sports Illustrated" werden die San Antonio Spurs, die Philadelphia 76ers und die Detroit Pistons als mögliche Abnehmer diskutiert. "Philly" könnte demnach im Gegenzug unter anderem Paul George abgeben, Detroit Jalen Duren zum Teil des Deals machen.

Jaylen Brown © 2025 Getty Images

Anzeige

Anzeige

Ja Morant (Memphis Grizzlies) Alter zum Saisonstart: 26 Vertrag: drei Jahre Gehalt bis Vertragsende: 126,5 Millionen US-Dollar Gerüchte begleiten auch Ja Morant durch den Sommer. Auch wenn eher erwartet wird, dass die Memphis Grizzlies nicht unbedingt auf Angebote warten. "Bleacher Report" nennt als potenzielle Ziele die Sacramento Kings, die Miami Heat und die Brooklyn Nets. Denn diese Teams könnten einen neuen Star gut gebrauchen.

Ja Morant © 2025 Getty Images

Anzeige

Zion Williamson (New Orleans Pelicans) Alter zum Saisonstart: 25 Vertrag: drei Jahre Gehalt bis zum Vertragsende: 126,5 Millionen US-Dollar Über eine Luftveränderung wird auch bei Zion Williamson spekuliert, dessen NBA-Karriere nicht wie erhofft und auch erwartet Fahrt aufnimmt. Hier bringt "Bleacher Report" die Charlotte Hornets, die Detroit Pistons und die Memphis Grizzlies ins Spiel. In Charlotte würde er demnach vermutlich die Zeit bekommen, um gesund zu werden und sich weiterentwickeln, ohne direkt den ganz großen Druck zu spüren. Das wäre in Detroit zwar anders, doch hier würde er im Schatten von Cade Cunningham wachsen können. Dagegen könnte er in Memphis an der Seite von Ja Morant noch einmal neu starten, wäre zudem als Scorer direkt gefragt.

Anzeige