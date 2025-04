Noch in der Vorsaison war Detroit historisch schlecht gewesen. Damals holte das Team nur 14 Siege und legte einen Negativlauf von 28 Niederlagen in Serie hin. Das war zuvor in der NBA noch keinem Team passiert. In diesem Jahr läuft es deutlich besser, Schröder hat daran seinen Anteil.

Die NBA-Ergebnisse aus der Nacht

Phoenix Suns at Boston Celtics 103:123

Utah Jazz at Indiana Pacers 112:140

Sacramento Kings at Charlotte Hornets 125:102

Detroit Pistons at Toronto Raptors 117:105

Cleveland Cavaliers at San Antonio Spurs 114:113

Oklahoma City Thunder at Houston Rockets 111:125

Portland Trail Blazers at Chicago Bulls 113:118

Denver Nuggets at Golden State Warriors 104:118

Dallas Mavericks at Los Angeles Clippers 91:114

New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers 108:124

NBA 2024/25 live auf ProSieben MAXX: Die nächsten Übertragungen:

Sonntag, 6. April, 0:50 Uhr: Minnesota Timberwolves at Philadelphia 76ers live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 6. April, 21:10 Uhr: Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App