NBA - Dennis Schröders Wechsel zu den Detroit Pistons: Er ist endlich angekommen - ein Kommentar

Die Detroit Pistons schwingen sich aktuell zu einer der größten Positiv-Überraschungen der NBA auf. Der 106:97-Sieg gegen die Los Angeles Clippers war bereits der siebte in Serie. Das Team aus "Motor City" hat jetzt schon mehr Siege eingefahren als in den beiden vorherigen Saisons zusammen.

Doch der Trade des 31-Jährigen zu den Golden State Warriors stellte sich im Nachhinein als ein einziges Missverständnis heraus. Zwar hatte Schröder bei den Los Angeles Lakers schon unter Beweis gestellt, dass er auch in einer kleineren Rolle neben einem zukünftigen Hall-of-Famer glänzen kann - in Golden State war es aber nur auf dem Papier ein gutes Match.

Diese These wirkt erst einmal kontra-intuitiv, wenn man bedenkt, dass der deutsche Weltmeister von einer der erfolgreichsten und schillerndsten Franchises der jüngeren NBA-Geschichte zum Kellerkind nach Michigan gewechselt ist.

Gerade in den letzteren beiden Bereichen liegen aber Schröders größte Stärken. Zudem spielt er die gleiche Position wie Curry und fand nie eine Rolle neben ihm, die es beiden erlaubte, eine erfolgreiche Symbiose zu bilden. Möglicherweise war der Respekt zu groß. Und so historisch gut wie Curry als Playmaker auch ist - er ist kein Magic-Johnson-Klon wie James.

Wenn der Braunschweiger dieses Vertrauen spürt, liefert er in diesen Drucksituationen auch. So wurde die Legende von "FIBA-Dennis" geboren und auch beim Sieg gegen die Hawks zog Schröder kurz 33 Sekunden vor Schluss ein entscheidendes Foul und brachte sein Team auf die Siegerstraße.

Er ist zwar nicht der talentierteste Spieler seines Teams - beim DBB ist das Franz Wagner, bei den Pistons Cade Cunningham - die jungen Akteure blicken dennoch zum Führungsspieler Schröder auf. Sie schätzen seine Erfahrung und vertrauen ihm den Ball in der Crunchtime an.

In Detroit nimmt Schröder jetzt eine Rolle ein, die deutlich mehr Parallelen zu seiner DBB-Wohlfühloase im Nationalteam aufweist.

In Detroit scheint er jetzt wieder die Liebe zu erfahren, die er in Golden State vermisst hat.

Seine Äußerungen, in denen er das Millionen-Geschäft NBA mit moderner Sklaverei gleichgesetzt hat, waren fehl am Platz. Dennoch ist auch dieser Multimillionär ein Mensch mit einer Familie, dessen Leben zuletzt komplett umgekrempelt wurde, ohne dass er darauf direkt Einfluss nehmen konnte.

Schröder braucht diesen Rückhalt seiner Teamkollegen und den Raum, zumindest teamintern eine Führungsrolle einzunehmen. In Detroit kann er wieder mehr "sein" Spiel durchziehen und ist gleichzeitig Mentor für viele junge Teamkollegen, die noch ihren Platz in der Liga suchen.

Wenn sich neben dem Parkett alles eingespielt hat, läuft es in der Regel auch sportlich besser. Wenn es so kommt, dürften die Pistons - auch dank Schröder - ein unangenehmes Team in den Playoffs werden.