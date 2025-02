NBA: Dennis Schröder erneut getradet - Fragen und Antworten zur Trade Deadline

Desweiteren wechselt Lindy Waters von Golden State zu den Detroit Pistons und Josh Richardson findet ebenfalls in Detroit ein neues Zuhause.

Das Skurrile dabei: Schröder befand sich zum Zeitpunkt des Trades bereits in Salt Lake City. Die Warriors spielten an dem Abend gegen die Jazz. Für die Warriors kam er allerdings nicht mehr zum Einsatz.

Für Schröder geht es hingegen nicht in den Süden Floridas, sondern zu den Utah Jazz. Dafür schickt das NBA -Team aus Salt Lake City den ehemaligen Bamberger P.J. Tucker nach Miami.

In den Trade für den Forward sind insgesamt vier Klubs involviert. So verlassen Andrew Wiggins und Kyle Anderson die Golden State Warriors in Richtung Miami inklusive eines Erstrunden-Picks 2025.

Startete der Point Guard gut in seine Zeit bei den Warriors, baute er immer mehr ab und fand sich nur noch auf der Bank wieder. Weil der 31-Jährige noch immer einen guten Marktwert hat, wurde jener von den Warriors dazu benutzt, um den unzufriedenen Starspieler Butler aus Miami loszueisen.

Dennis Schröder: Warum Jazz und nicht Heat?

Im Gegensatz zur NFL ist es in der NBA üblich, dass mehrere Teams an einem Trade beteiligt sind. Auch der Wert von First Round Picks ist ungleich niedriger als beim Football-Pendant.

In diesem Fall trafen viele Interessen aufeinander: Butler wollte zu den Warriors, die Heat waren aber nur bedingt an dem Spielermaterial der Warriors - in diesem Fall Schröder - interessiert. Daher wurde mit den Jazz noch eine dritte Partei dem Trade zugefügt, damit alle Beteiligten aus ihrer Sicht als Gewinner rausgehen.

Um das Chaos perfekt zu machen, sind auch noch die Washington Wizards beteiligt, haben aber für Schröder keine Relevanz.