Die San Antonio Spurs galten vor der Saison als guter Kandidat, um nach langer Durststrecke vielleicht mal wieder die Playoffs zu erreichen. Kurz vor Weihnachten wirkt das fast zu vorsichtig – obwohl fast alle wichtigen Spieler schon Zeit verpasst haben, belegen die Spurs Platz 2 im Westen. Können Victor Wembanyama und Co. schon jetzt Contender sein? Von Ole Frerks Es ist wohl ein guter Test für den Stellenwert des NBA-Cups im dritten Jahr seit seiner Einführung: Woran wird sich die breite Öffentlichkeit in einigen Monaten eher erinnern, was die 2025er Ausgabe betrifft – den Halbfinal-Sieg der Spurs über OKC, oder die Tatsache, dass San Antonio im Anschluss das Finale gegen die Knicks verlor? Wissen kann man die Antwort darauf noch nicht, spekulieren lässt sich jedoch. Die Knicks nutzten die Gelegenheit, um ihren Status als Topfavoriten in der Eastern Conference noch einmal zu untermauern. Sie holten dabei ihren ersten Titel seit 1973, aber nicht die Art von Titel, die sie eigentlich jagen. Was sie selbst nicht zuletzt damit demonstrierten, dass sie anders als die vorherigen Sieger aus L.A. und Milwaukee kein Cup-Banner aufhängen werden. Und die Spurs? Für die gab es zwar keinen Titel - vielleicht aber etwas Wichtigeres. Gewissermaßen nutzten sie den Cup als Gelegenheit, um ihre eigenen Ambitionen zu untermauern, als Team, das sich vor der vermeintlichen Thunder-Dynastie nicht verstecken muss. Das selbst Ambitionen hat, mittelfristig und irgendwie doch auch schon in der Gegenwart. Das einige Parallelen zu den Thunder aufweist. Und das gerade deshalb in nicht allzu ferner Zukunft zu deren größter Gefahr werden könnte. "Ich bin einfach froh, Teil von etwas zu sein, dass dabei ist, zu etwas so Wunderschönem zu wachsen", sagte Victor Wembanyama kürzlich. "So ein purer und ethischer Basketball."

Lottery-Glück bleibt Spurs treu Eigentlich wollte San Antonio schon im vergangenen Winter die Turbo-Taste betätigen. Es war offenkundig, dass der damalige Zweitjahresprofi Wembanyama bereit für eine größere Bühne war, aber mehr Hilfe benötigte. Die Spurs holten diese, indem sie Anfang Februar für De’Aaron Fox tradeten. Dummerweise war Wembys Saison fünf Spiele später beendet. Zum Playoff-Team avancierten die Spurs auf diesem Wege nicht – natürlich nicht. Nach dem Ausfall des Franzosen gewannen sie nur noch elf ihrer letzten 30 Spiele und landeten wieder in der Lottery, statt der Turbo-Taste gab es in der Realität eher einen Rückschritt, beziehungsweise Stagnation. Zum sechsten Mal in Serie verpasste das erfolgsverwöhnte San Antonio die Playoffs.

Dabei konnten die Spurs sich immerhin darüber freuen, dass Stephon Castle fernab von irgendwelchem Druck richtig durchstartete und am Ende als zweiter Spur in Serie zum Rookie of the Year wurde. Und dass sich dann das Lottery-Glück nicht zum ersten Mal in der Franchise-Historie hinzugesellte. Mit den achtbesten Odds sprangen sie hoch auf Position 2, womit sie Dylan Harper ziehen konnten, den Sohn von Ex-Bulls-Champion Ron Harper. Der bisher wiederum aussieht wie ein absoluter Glücksgriff – obwohl er sich positionell mit Castle und Fox überschneidet. Um dieses "Problem" dürfte die Spurs nahezu jedes andere Team beneiden.

Jetzt schon ein Contender? Überhaupt befindet sich San Antonio aktuell in einer Lage, die kaum rosiger aussehen könnte. Die Bedenken aus der Offseason sind zwar nicht unbedingt widerlegt – mehr Shooting würde dem Kader nicht schaden, auf dem Flügel fehlt etwas Länge und Athletik, defensiv klafft trotz der (guten) Verpflichtung von Luke Kornet weiter eine riesige Lücke zwischen den Minuten ohne und denen mit Wemby (15 Punkte pro 100 Ballbesitzen Unterschied, um genau zu sein) –, sie halten die Spurs aber auch nicht davon ab, eins der besten Teams der Liga zu sein. Nur OKC und Detroit haben Stand jetzt mehr Siege eingefahren, nur sieben Teams verfügen über ein besseres Net-Rating (+5,3). San Antonio weist sowohl offensiv (Platz 7) als auch defensiv (Platz 8) Top-10-Werte auf, üblicherweise ein Contender-Merkmal. Was umso beeindruckender ist, da die Verletzungen auch in dieser Spielzeit durchaus ein Thema sind. Fox hat acht Spiele verpasst, Castle neun, Harper zehn. Wemby verpasste sogar zwölf Spiele, seit seiner Rückkehr (im Halbfinale gegen OKC) kommt er mit einem Minutenlimit von der Bank. Noch in der vergangenen Saison hätte eine solche Phase die Spielzeit des Teams komplett torpedieren können, so abhängig waren die Spurs von ihrem besten Spieler. In dieser Spielzeit nicht – ohne Wemby holten die Spurs neun Siege aus zwölf Spielen. Weil Fox zum richtigen Zeitpunkt auf Touren kam, auf der einen Seite. Aber auch aufgrund einer neu gefunden Tiefe und Vielschichtigkeit. Die wiederum viel mit dem "Stau" im Backcourt zu tun hat.

Guard-Trio dreht auf Nachdem Harper gedraftet wurde, fragten sich nicht wenige Beobachter, wie das Guard-Trio würde koexistieren können – zumal alle drei nicht als sonderlich starke Shooter galten (wobei es hilft, dass Fox bisher ein sehr gutes Shooting-Jahr hinlegt). Bisher lautet die Antwort, dass es trotz gelegentlicher Spacing-Schwierigkeiten gut funktioniert. Alle drei sind gut darin, Paint Touches zu kreieren. Fox kommt über seinen Speed und hat es mit den Jahren gelernt, Defensiven zu manipulieren. Castle wird immer mehr zur Driving-Maschine, ist nebenher außerdem einer der athletischsten Guards der Liga mit Gardemaß und exzellenter Defense (die Turnover-Frequenz muss er noch runterschrauben, dennoch ist sein Sprung im Vergleich zu Jahr 1 riesig). Harper liefert von der Bank Scoring Punch und spielt mit 19 Jahren wie ein mit allen Wassern gewaschener Veteran.

Durch die Rim Pressure dieser "Slash Bros" kommen die Spurs nicht nur zu vielen Abschlüssen in Korbnähe; sie kreieren als Team auch die drittmeisten Eckendreier. Wo Spieler wie Devin Vassell, Harrison Barnes oder Julian Champagnie bereitstehen und allesamt davon profitieren, dass stets mindestens ein gefährlicher Creator auf dem Court steht. Auch Wemby sollte von der Aufmerksamkeit profitieren, welche die Guards auf sich ziehen. Obwohl die Chemie erst noch entsteht; gerade mit Fox und Harper hatte er bisher kaum Zeit, die Automatismen entstehen erst noch. "Es war unser zweites Spiel mit einem vollständigen Kader", merkte Harper nach dem Cup-Finale an. "Nach oben sind keine Grenzen gesetzt."

Wemby bleibt ein Mittel für sich Gerade das Spiel gegen die Thunder untermauerte das Potenzial der Spurs. Die drei Ballhandler sind das wohl bestmögliche Mittel gegen die Aggressivität der OKC-Defense, zumal sie mit deren Riege auch athletisch und physisch mithalten können. Wemby bleibt derweil ohnehin ein Mittel für sich, gerade defensiv – in seinen Minuten verteidigen die Spurs selbst auf Thunder-Niveau. Offensiv konnte er seinen absurden Saisonstart zwar bisher nicht komplett bestätigen, grundsätzlich trendet sein Spiel aber auch hier in die richtige Richtung, hin zu mehr Abschlüssen in Korbnähe, etwas weniger Perimeter-Fokus. Durch seine schiere Präsenz kann er einzelne Spiele verändern wie kaum jemand sonst – auch in 20 Minuten, wie das OKC-Spiel zeigte.

Dass es auch (noch) anders geht, zeigte wiederum das Spiel gegen die Knicks. Deren bullige, physische Forwards setzten ihm körperlich zu und hielten ihn von guten Abschlüssen am Ring fern, Mitchell Robinson dominierte ihn auf der anderen Seite bisweilen mit seiner Arbeit am offensiven Brett und limitierte seinen Einfluss als Ringbeschützer. In diesem Spiel wirkte Wemby mehr wie ein 21-Jähriger als sonst (im Nachhinein wurde außerdem bekannt, dass seine Großmutter am selben Tag verstorben war). Und die Spurs wirkten wie ein Team, das jung ist – und in der Form fast noch nie zusammengespielt hat. Was ja auch stimmte. "Mein Gefühl ist, dass wir nach 25 Spielen einige Anzeichen gezeigt haben, dass wir ein ziemlich gutes Team sein können", urteilte Coach Mitch Johnson nach der Niederlage. "Wir haben auch gezeigt, dass wir uns in vielen Bereichen noch verbessern können. Das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen."

