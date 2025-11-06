NBA: Das beste Team im Osten?! Was hinter dem Höhenflug der Chicago Bulls steckt

Die Chicago Bulls sind brandheiß in die Saison gestartet und grüßen derzeit sogar von der Tabellenspitze im Osten. Dass sie so gut dastehen, hat viel mit einem Leap von Josh Giddey zu tun – aber nicht nur damit. Ist das aktuelle Niveau haltbar? Von Ole Frerks Eigentlich kann es kein Zufall sein. Kaum entscheidet sich Michael Jordan dazu, als "NBC"-Experte nach Jahren der Stille mal wieder so etwas wie ein Teil der NBA zu werden, da dreht sein altes Team wieder auf. Und zwar sowas von: Nach dem unverhofften Spitzenspiel gegen die Philadelphia 76ers stehen die Chicago Bulls nun bei 6-1, allein an der Spitze der Eastern Conference. Selbst wenn die Saison noch jung ist, hatte diese Entwicklung wohl nahezu niemand auf der Bingokarte stehen bei einem Team, das seit Jahren Synonym ist für Mittelmaß, regelmäßige Auftritte im Play-In-Turnier, minimalen Fortschritt – Chicago ist die positive Überraschung der jungen Saison. Was natürlich automatisch zu (mindestens) zwei Fragen führt. Was steckt hinter dem brandheißen Saisonstart? Und ist dieses Niveau haltbar – haben die Bulls womöglich tatsächlich eine Chance, die gesamte Saison über eins der besten Teams ihrer Conference zu bleiben?

Chicago Bulls: Der Höhenflug dauert an Zunächst einmal ist wichtig zu betonen, dass die Leistungen der Bulls nicht komplett aus dem Nichts kommen. Schon die vergangene Saison war im Prinzip zweigeteilt, in die Ära vor dem Trade von Zach LaVine und die danach; nach der All-Star-Pause waren die Bulls ein gutes Team, gewannen 17 ihrer letzten 27 Spiele mit einem sehr guten Net-Rating von +5,3.

Der Saisonstart deutet an, dass diese Phase kein reines Strohfeuer war, bedingt durch einen schwachen Spielplan und die Tatsache, dass zum Saisonendspurt manche Teams eben nicht mehr gewillt sind, Spiele überhaupt noch zu gewinnen. Das aktuelle Net-Rating jedenfalls passt sehr gut zu dieser These (+5,1). Vielleicht haben die Bulls tatsächlich ein Rezept gefunden, mit dem sie mehr sein können als ein biederes, auf der Stelle tretendes Team. Ein Rezept, das viel mit einem Spieler zu tun hat, der nicht im Verdacht steht, der nächste Jordan zu werden – der sich auf seine Weise gerade aber doch zu einem Star entwickelt.

Chicago Bulls: Josh Giddey macht den Leap Seit Jahren wurde darüber debattiert, in was für einer Art von Team Josh Giddey – ein großer, übernatürlich begabter Passer, der als Shooter und Verteidiger einige Defizite mitbringt – bestmöglich würde zur Geltung kommen können. Bei den Oklahoma City Thunder war das nicht der Fall, sein Trade für Alex Caruso brachte den Thunder vielmehr ihr letztes Puzzlestück für den Titel. In Chicago jedoch ist Giddey entfesselt, gewissermaßen. 23,1 Punkte, 10 Rebounds und 9,1 Assists verzeichnet er zum Saisonstart, das wären nicht bloß All-Star-, sondern legitime All-NBA-Zahlen, die er vergangene Saison nach der All-Star-Pause übrigens auch auflegte (damals 21, 11 und 9). Zumal die Bulls seine Minuten klar gewinnen (+7,5er Net-Rating).

Head Coach Billy Donovan hat ein System geschaffen, das den Stärken des Australiers maximal entgegenkommt. Das auf Speed setzt, bei jeder Gelegenheit rennen diktiert und ihn mit Athleten umgibt, die seine Pässe im Fastbreak veredeln können (Chicago ist derzeit das drittbeste Transition-Team der Liga). Ein System, das ihm außerdem Platz schafft. Chicago spielt fast das ganze Spiel über Five-Out, auch die Bigs (Nikola Vucevic und Jalen Smith) verbringen viel Zeit am Perimeter. Was nicht in erster Linie dazu führt, dass die Bulls übermäßig viele Dreier nehmen, sondern dass sie Platz für Drives schaffen; tatsächlich nimmt kein Team bisher mehr seiner Abschlüsse direkt am Ring (43,2%!), lediglich drei Teams generieren mehr Punkte aus Drives als die Bulls.

Immer auf der Jagd Giddey kommt all dies sehr entgegen; schon in OKC kam er für einen Guard sehr oft zum Ring, wenngleich das Finishing nicht gerade elitär war. Er ist in diesem Bereich besser geworden, trifft heutzutage solide 65% seiner Ring-Abschlüsse, zieht dazu fast doppelt so viele Freiwürfe wie im Vorjahr (6,3 pro Spiel). Und der Wurf ist keine Großbaustelle mehr, zumindest sieht es aktuell danach aus. NBA: Isaiah Hartenstein und OKC bauen Siegesserie aus - Chicago Bulls kassieren Pleite 41,9% seiner Dreier trifft Giddey zum Saisonstart, nach ebenfalls schon guten 38% in der Vorsaison. Gefürchtet wird er an der Dreierlinie nicht, Respekt stellt sich so langsam aber schon ein – was ihm wiederum Platz eröffnet, um zu ziehen oder um den Ball blitzschnell weiterzuspielen, wenn er sieht, dass in seine Richtung rotiert wird. Überhaupt sind die Bulls exzellent darin, die Defense zu lesen, kleine Lücken zu finden und zu bestrafen. Gegen die New York Knicks wurde stets gefahndet, wo sich Jalen Brunson und Karl-Anthony Towns gerade befanden, gegen Philly wurde es versucht (und geschafft), Joel Embiid nach draußen zu ziehen, in Bewegung zu bringen. Hierbei hilft, dass Giddey den Ball gerne schnell macht, bisweilen an Tyrese Haliburton erinnert in der Hinsicht, dass er sein Team auch im Halbfeld mit Pace spielen lässt. Nicht aus Zufall verzeichnet Chicago die drittmeisten Pässe der Liga; die Offense fußt nicht auf Isolationen, sondern auf Ball- und Player-Movement, und ist gerade deshalb sehr schön anzusehen.

Chicago Bulls: Eine nachhaltige Offense? All das macht Giddey logischerweise nicht allein, auch wenn er der herausragende Spieler und Orchestrator des Teams ist. Die Bulls nutzen eine tiefe Rotation, obwohl der letztjährige Topscorer Coby White und Lottery-Pick Noa Essengue noch gar nicht mitwirken konnten. Praktischerweise ist ein Großteil dieser Rotation brandheiß in die Saison gestartet. Giddey ist nicht der einzige Spieler, dessen Dreier gerade weit über Karriereniveau fällt. Ayo Dosunmu (47,6%), Matas Buzelis (42,4%), Patrick Williams (40,7%), Nikola Vucevic (48,4%) und Tre Jones (60%) tun das ebenfalls – es ist damit zu rechnen, dass sich einige dieser Werte mit der Zeit wieder etwas einpendeln werden. Der Ansatz ergibt dennoch großen Sinn für dieses Team, und wirkt einigermaßen nachhaltig. Ohne White haben die Bulls keinen übermäßig starken Iso-Scorer, also arbeiten sie durch Screens, Cuts und Pässe für gute Abschlüsse. Sie haben willige Passer, athletische Slasher (gerade Buzelis wird beim Drive immer selbstbewusster), Shooting, Spielintelligenz. Und darüber hinaus noch einen weiteren, simplen Vorteil, den sich vergangene Saison auch die Indiana Pacers zunutze machten: Es ist anstrengend, mit einem solchen Team mitzurennen und die nötige defensive Aufmerksamkeit an den Tag zu legen, gerade in der Regular Season. Nicht aus Zufall konnte Chicago die Sixers selbst nach einem 24-Punkte-Rückstand noch schlagen.

Chicago Bulls: Wie echt ist die Defense? Wobei das nicht nur an der Offense lag, die derzeit den achten Platz in der Liga belegt. Auch defensiv sind die Bulls, wie im guten Teil der vergangenen Saison, auf Top-10-Kurs (derzeit Platz 9), was die etwas größere Überraschung darstellt. Chicago verfügt zwar über einige lange, athletische Wings und zumindest ein Defensiv-Ass in Isaac Okoro (Williams ist auch eins, wenn er engagiert ist), die beste defensive Reputation hat ein wichtiger Teil ihrer Rotation – insbesondere Giddey und Vucevic – aber nicht.

Tatsächlich lässt sich bei der Defense auch eher die Frage stellen, wie haltbar das Ganze ist. Chicago forciert die wenigsten Turnover der NBA. Immerhin wird gut gereboundet, abgesehen davon jedoch ist es gar nicht so leicht, echte defensive Stärken zu identifizieren. Die Bulls lassen die zweitwenigsten Dreier der Liga zu, immerhin. Dafür schließen ihre Gegner aber auch fast so oft am Ring ab wie sie auf der Gegenseite (40,4%). Bisher profitiert Chicago sehr davon, dass die Gegner sowohl am Ring als auch von draußen ziemlich mies treffen. Wenngleich das gesamte Team gut arbeitet und versucht, den Ring im Kollektiv zu beschützen, um dem eher erdverbundenen Vucevic den Rücken zu stärken, muss das nicht so bleiben. Gerade beim Dreier ist es sogar eher unwahrscheinlich. Tatsächlich hat die Dreier-Defense bereits nachgelassen, nachdem Chicago über die ersten fünf Spiele bloß 30% zuließ. Die einzige Pleite setzte es gegen die Knicks, als diese 20 von 42 Dreiern versenkten. Die Sixers schenkten ihnen in Halbzeit eins 75 Punkte (9/17 Dreier) ein. Dass die Bulls wirklich verteidigen können, werden sie über einen längeren Zeitraum beweisen müssen.