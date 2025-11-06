NBA: Doncic-Gala bei Lakers-Sieg gegen die die San Antonio Spurs

Luka Doncic hat die Los Angeles Lakers durch eine weitere Gala-Vorstellung zum Sieg gegen die San Antonio Spurs geführt. Auch DBB-Kapitän Dennis Schröder durfte über einen Erfolg jubeln. Angeführt vom überragenden Superstar Luka Doncic (35 Punkte, 13 Assists, 9 Rebounds) fuhren die Los Angeles Lakers in der NBA beim 118:116 gegen die San Antonio Spurs ihren siebten Saisonsieg ein. Beim fünften Saisonerfolg in Serie setzten sich die Lakers in einer hektischen Schlussphase durch, hatten einen 21:10-Run und zudem bei nur noch 1,2 Sekunden auf der Uhr Glück, dass ein Einwurffehler von Marcus Smart nicht bestraft wurde. NBA 2026: Tickets für Orlando vs. Memphis - so kommt ihr an Karten für das Berlin-Spiel

NBA 2025/26: Start, Spielplan, deutsche Spieler und Übertragungen im TV – alle Infos im Überblick Bei den Spurs erzielte Superstar Victor Wembanyama 19 Punkte und acht Rebounds. Gut anderthalb Minuten vor dem Spielende schied er mit seinem fünften Foul aus. Nach einem 5:0-Start in die Saison hat San Antonio nun zwei Partien in Folge verloren.

DBB-Kapitän Schröder schlägt die Warriors Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings den dritten Sieg in der noch jungen NBA-Saison eingefahren. Der Welt- und Europameister besiegte mit seinem Team die Golden State Warriors mit 121:116. Nach sieben Saisonspielen liegen die Kings bei einer Bilanz von 3:5 Siegen.

Schröder erzielte 18 Punkte und kam auf je sieben Assists und Rebounds. Die Kings profitierten am Ende auch vom Fehlen eines prominenten Trios bei den Warriors: Stephen Curry fehlte erneut krankheitsbedingt, auch Jimmy Butler (Rücken) und Draymond Green kamen nicht zum Einsatz.

Stolze Serie für OKC und Hartenstein endet Für Isaiah Hartenstein und Meister Oklahoma City Thunder endete dagegen eine stolze Serie: Das 119:121 bei den Portland Trail Blazers bedeutete für den Titelverteidiger nach zuvor acht Siegen die erste Niederlage der Saison. Hartenstein kam auf zehn Punkte und elf Rebounds, bester Werfer war einmal mehr Oklahomas Starspieler Shai Gilgeous-Alexander mit 35 Zählern.

