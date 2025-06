Demnach hätten die Knicks bei den Mavericks offiziell angefragt, mit Kidd sprechen zu dürfen. "Man fragt nicht einfach so um Erlaubnis, den Coach eines anderen Teams zu verpflichten. Wenn man 'fragt', dann will man ihn auch verpflichten. Die Mavericks haben dabei drei Optionen, eine davon wäre, über einen Trade zu verhandeln", sagte "ESPN"-Insider Brian Windhorst.

Dallas Mavericks: Nummer-1-Pick im Draft großes Argument

ESPN-Insider Tim MacMahon sagte im "Hoops Collective"-Podcast zu einem möglichen Wechsel: "Du musst einen Typ reinbringen, der Leute verbindet. Ein Name, der da immer wieder fällt, hat zwar noch Vertrag bei einer anderen Franchise, aber er hat gute Verbindungen zu den Knicks. Leute wie Jalen Brunson und andere kennen ihn gut und er sie auch. Das ist Jason Kidd. Die Möglichkeit würde ich nicht ausschließen."

Brunson spielte einst unter Kidd in Dallas, verließ die Franchise aber als Free Agent Richtung New York. Mit dem Mega-Trade um Superstar Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers dürfte Kidd zudem nicht unbedingt zufrieden gewesen sein.

Zu den Beweggründen von Kidd sagte MacMahon folgendes: "Ich werde nicht sagen, dass Kidd aus Dallas weg möchte. Was ich aber sagen kann ist, dass riesige Franchise-Entscheidungen getroffen wurden, denen er nicht zugestimmt hat. Eine war die Entlassung von Casey Smith, mit dem Kidd sehr eng in Dallas zusammen gearbeitet hat und der jetzt in New York die Gesundheits- und Performance-Gruppe leitet."

Die Knicks haben einen Meisterschafts-Kader, dem die richtige Führung bislang gefehlt hat. Ob Kidd diese übernehmen will und dafür den Nummer-1-Pick mit den Dallas Mavericks auslassen will, bleibt abzuwarten.