Hat Deutschland bald wieder einen NBA-Champion? Isaiah Hartenstein steht mit den Oklahoma City Thunder vor dem ganz großen Coup. Der 27-Jährige warnt jedoch vor zu viel Übermut. Bis jetzt ist Dirk Nowitzki der einzige Deutsche, der jeweils den NBA-Titel gewinnen konnte. 14 Jahre nach dem Triumph der Basketball-Legende mit den Dallas Mavericks greift nun Isaiah Hartenstein nach der NBA-Krone. Der Deutschamerikaner trifft in der Final-Serie mit den Oklahoma City Thunder auf die Indiana Pacers. ProSieben MAXX und Joyn übertragen die NBA Finals live ab Spiel 4 der Serie - und jedes darauffolgende, falls diese notwendig sind. Die Chancen stehen angesichts der herausragenden Saison der Thunder exzellent, jedoch warnt Hartenstein davor, zu selbstsicher in die Serie zu gehen. "Ich denke, in den Playoffs muss man sich immer wieder neu beweisen. Wir sind keine Mannschaft, die sich alles schenken lässt. Wir wollen rausgehen und erobern, rausgehen und jagen. Für uns spielt es keine Rolle, was vorher passiert ist. Selbst in einer Playoff-Serie spielt es keine Rolle, was vorher passiert ist", machte der Center im Interview mit dem OKC "Thunder Wire" klar. "Wir versuchen immer, da rauszugehen und zu jagen. Wir wollen nicht die Gejagten sein. Wir versuchen, da rauszugehen und uns selbst zu jagen", verdeutlichte er zudem.

Anzeige

Anzeige

NBA-Playoffs: Überzeugendes OKC muss nur gegen Nuggets zittern Hartenstein nimmt also sich und seine Kollegen in die Pflicht, zu keinem Zeitpunkt auch nur einen Prozent nachzulassen. Die Devise ist klar: Von den Leistungen bisher kann sich im entscheidenden Moment niemand etwas kaufen. NBA Playoffs: Oklahoma City Thunder demontieren Denver Nuggets in Spiel sieben

Alle NBA-Übertragungen kostenlos im Livestream auf Joyn OKC konnte in den Conference Finals die Timberwolves klar und deutlich mit 4:1 ausschalten. Nach dem 4:0 gegen die Grizzlies mussten die Thunder lediglich bei der knappen 4:3-Serie gegen die Denver Nuggets in der 2. Runde zittern. In der Regular Season hatte es mit 68 Siegen und 14 Niederlagen ganz klar für Platz eins in der Western Conference gereicht. Die Pacers konnten mit 50 Siegen und 32 Niederlagen "nur" Platz vier im Osten belegen. In den Playoffs gerieten sie jedoch weder gegen die Bucks (4:1), noch gegen Cleveland (4:1) oder die Knicks (4:2) ernsthaft in Schwierigkeiten.

Anzeige

Anzeige

Hartenstein gegen die Timberwolves oft auf der Bank Vor der Finalserie darf man gespannt sein, welche Rolle Hartenstein einnehmen kann. Nachdem der Big Man gegen die Nuggets noch sehr viel Spielzeit bekam und in einigen Matches über 30 Minuten auf dem Court stand, wurde sein Impact zuletzt gegen die Timberwolves etwas kleiner.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen