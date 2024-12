NBA: Franz und Moritz Wagner trotz Niederlage im Cup-Viertelfinale

Basketball-Weltmeister Franz Wagner ist mit Orlando Magic trotz einer Niederlage ins Viertelfinale des NBA Cups eingezogen.

Nach zuletzt sechs Erfolgen nacheinander verloren Wagner und Co. in der Nacht zum Mittwoch bei den New York Knicks mit 106:121, der deutsche Starspieler kam auf 30 Punkte, versenkte aber nur einen von fünf Dreiern.

"Wir haben in der Defense nicht mit unserem gewohnten Einsatz und der Körperlichkeit gespielt", sagte Wagner, der seit der Verletzung von Top-Star Paolo Banchero Orlandos erste Option im Angriff ist: "Sie sind in ihren Rhythmus gekommen und wir zu keinem Zeitpunkt im Spiel."

Mit dem Auswärtsspiel in New York schloss Orlando die Gruppenphase des NBA Cups ab, trotz der Niederlage löste das Team aus Florida eine Wild Card und erreichte in der Gruppe East A das Viertelfinale des ligainternen Pokalwettbewerbs.

"Wir haben uns das Viertelfinale verdient, natürlich war das heute nicht unser bestes Spiel", so Wagner. Es fühle sich "merkwürdig" an, nach einer solchen Partie weiterzukommen.