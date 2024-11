Was nur auf den ersten Blick sperrig wirkt und sich sogar reimt, beschreibt die Situation des Deutschen in der NBA perfekt. Der 23-Jährige ist der Mann der Stunde, brilliert, seit Paolo Banchero verletzt zuschauen muss. Und wird trotzdem immer noch ein wenig unterschätzt.

Franz Wagner in der NBA: Zahlen zum Zunge schnalzen

Ein paar Zahlen zum Zunge schnalzen: Wagner erzielte in elf Spielen ohne Banchero im Schnitt 26 Punkte, dazu sechs Rebounds, sechs Assists, zwei Steals. Und kaum Turnover, obwohl er wahnsinnig häufig den Ball in der Hand hat.

Diese Zahlen legen aktuell nur Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, LaMelo Ball, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic und Banchero auf. Und das werden alles All-Stars sein.

Weshalb Wagner aktuell alles mitbringt, um sich in diese illustre Superstar-Ansammlung einzureihen. Dass er in dieser Woche zum "Player of the Week" gewählt wurde, ist nicht nur eine tolle Auszeichnung, sondern auch ein starkes Indiz für sein gewachsenes Standing.

Das Lakers-Spiel steht exemplarisch für den Status Quo. Im letzten Viertel wurde Franz gesucht, er war derjenige, der den Ball in die Hände bekommen hat und Entscheidungen treffen musste. Und das so gut gemacht hat, dass die zuvor in eigener Halle ungeschlagenen Lakers die erste Pleite einstecken mussten.