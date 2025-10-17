Anzeige
NBA

NBA: Franz Wagner startet in Topform – Magic-Star glänzt beim Sieg gegen die Pelicans

  • Aktualisiert: 17.10.2025
  • 10:31 Uhr
  • SID

Der deutsche NBA-Star Franz Wagner zeigt pünktlich zum Saisonstart seine Klasse: Beim Sieg der Orlando Magic gegen die New Orleans Pelicans überzeugt der deutsche Weltmeister als Topscorer.

Pünktlich zum Start der NBA-Saison scheint der deutsche Basketball-Star Franz Wagner seine Topform zu finden.

Im letzten Vorbereitungsspiel vor Beginn der neuen Spielzeit führte der Berliner seine Orlando Magic zum 132:125-Sieg gegen die New Orleans Pelicans und glänzte dabei als bester Werfer auf dem Parkett.

Wagner erzielte in knapp über 25 Minuten Spielzeit 24 Punkte, überzeugte aber gerade mit seiner Effizienz: acht seiner 14 Würfe landeten im Korb.

Vor allem aber traf der Welt- und Europameister drei von sechs Dreiern - zuletzt war dem 24-Jährigen seine mangelnde Konstanz von hinter der Dreierlinie vorgehalten worden. Auch Europameister Tristan da Silva zeigte mit sieben Punkten in 15 Minuten eine ordentliche Partie.

NBA: Oklahoma City Thunder eröffnet gegen Houston Rockets

Die neue Spielzeit der besten Basketballliga der Welt beginnt in der Nacht zu Mittwoch (deutscher Zeit) mit dem Spiel von Meister Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets. Wagner und Orlando spielen am Folgetag ihre erste Partie gegen Miami Heat.

