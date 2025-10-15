Anzeige
BASKETBALL

NBA: Russel Westbrook wechselt nach Sacramento - Wiedersehen mit Dennis Schröder

Russel Westbrook schließt sich den Sacramento Kings und Dennis Schröder an. Das hat wohl sein Berater bestätigt.

Der einstige NBA-MVP Russell Westbrook hat ein neues Team gefunden.

Der 36 Jahre alte Aufbauspieler, 2017 zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt, schließt sich vor Beginn der kommenden Saison den Sacramento Kings an.

Das berichtet "ESPN" unter Berufung auf Westbrooks Berater Jeff Schwartz. Bei den Kaliforniern wird der zuletzt vertragslose Westbrook erneut an der Seite von Nationalmannschaftskapitän und EM-Held Dennis Schröder auflaufen.

Dem Vernehmen hat Westbrook bei den Kings einen Vertrag zum sogenannten "Veteranenminimum" von 3,6 Millionen US-Dollar unterschrieben. In der vergangenen Saison war der physisch starke Guard für die Denver Nuggets aufgelaufen.

Er erzielte dabei im Schnitt 13,3 Punkte, 6,1 Assists und 4,9 Rebounds bei einer starken Feldwurf-Quote. Mit Schröder spielte Westbrook bereits bei den Oklahoma City Thunder und den Los Angeles Lakers zusammen.

