41-Punkte-Sieg

NBA: Franz Wagner und Orlando Magic überrollen Philadelphia 76ers

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 06:20 Uhr
  • SID

Die Orlando Magic haben einen hohen Auswärtssieg gefeiert. Bei den Philadelphia 76ers gewann Magic mit 144:103.

Franz Wagner ist in der NBA mit Orlando Magic in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team des deutschen Welt- und Europameisters feierte in der Nacht zum Mittwoch einen 144:103-Kantersieg bei den Philadelphia 76ers. Wagner legte 21 Punkte und fünf Rebounds auf, Tristan da Silva kam auf zehn Zähler und vier Rebounds.

"Wir sind einfach in einen guten Rhythmus gekommen und heiß gelaufen. Das war ein echt guter Teamerfolg", sagte Wagner. Bester Werfer war Orlandos Anthony Black mit 31 Punkten von der Bank.

Für Magic-Spielmacher Jalen Suggs war das Spiel Ende des zweiten Viertels nach einer Auseinandersetzung mehrerer Spieler vorzeitig beendet. Der US-Amerikaner kassierte zwei technische Fouls.

Orlando Magic klopft an Playoff-Plätze an

Durch den Sieg meldete sich Orlando nach dem 129:138 bei den Boston Celtics zurück. Insgesamt steht die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Florida bei vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen.

In der Eastern Conference liegen Wagner und Co. mit einer Bilanz von 11-8 mittlerweile in Tuchfühlung zu den direkten Playoff-Rängen. Aktuell fehlt bei Orlando Paolo Banchero wegen einer Leistenverletzung.

Die Partie gegen die 76ers gehörte derweil zum NBA Cup. Mit drei Siegen aus drei Spielen führt Orlando die Gruppe B an.

