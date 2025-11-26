NBA: Franz Wagner und Orlando Magic überrollen Philadelphia 76ers

Die Orlando Magic haben einen hohen Auswärtssieg gefeiert. Bei den Philadelphia 76ers gewann Magic mit 144:103.

Franz Wagner ist in der NBA mit Orlando Magic in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team des deutschen Welt- und Europameisters feierte in der Nacht zum Mittwoch einen 144:103-Kantersieg bei den Philadelphia 76ers. Wagner legte 21 Punkte und fünf Rebounds auf, Tristan da Silva kam auf zehn Zähler und vier Rebounds.

"Wir sind einfach in einen guten Rhythmus gekommen und heiß gelaufen. Das war ein echt guter Teamerfolg", sagte Wagner. Bester Werfer war Orlandos Anthony Black mit 31 Punkten von der Bank.

Für Magic-Spielmacher Jalen Suggs war das Spiel Ende des zweiten Viertels nach einer Auseinandersetzung mehrerer Spieler vorzeitig beendet. Der US-Amerikaner kassierte zwei technische Fouls.