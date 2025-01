NBA: Golden State Warriors verlieren schon wieder, Pelicans-Spiel wegen Schneesturm abgesagt

Paris Game - San Antonio Spurs at Indiana Pacers live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Die Golden State Warriors haben erneut verloren. Gegen die Sacramento Kings gaben die Warriors eine Führung aus der Hand. In New Orleans konnte dagegen gar nicht gespielt werden.

Pelicans-Spiel wegen Schneesturm abgesagt

Daniel Theis und seine New Orleans Pelicans konnten nicht spielen. Der Heimauftritt gegen die Milwaukee Bucks wurde bereits früh abgesagt.

In New Orleans tobt ein Schneesturm von historischem Ausmaß. Eine sichere An- und Abreise der Fans konnte nicht gegeben werden. Die Bucks reisten gar nicht erst an.