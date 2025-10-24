NBA-Meister OKC muss auch im zweiten Saisonspiel in die doppelte Verlängerung, derweil müssen sich auch die Warriors in der Overtime beweisen.

Der deutsche Basketball-Star Isaiah Hartenstein und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder haben auch im zweiten Spiel der neuen NBA-Saison einen packenden Fight geboten. In der Neuauflage der Finalserie aus dem Juni setzte sich OKC gegen die Indiana Pacers mit 141:135 durch - dafür mussten wie schon zum Auftakt gegen die Houston Rockets (125:124) zwei Verlängerungen her. Der Meister behält eine makellose Bilanz.

Hartenstein, der durch den Triumph über Indiana vergangene Saison als erster Deutscher nach Dirk Nowitzki (2011) einen Ring für die Meisterschaft gewonnen hatte, steuerte in knapp 37 Minuten auf dem Parkett vier Punkte bei und griff starke 14 Rebounds.

Überragender Akteur war Shai Gilgeous-Alexander, der MVP der Vorsaison legte mit 55 Punkten einen Karrierehöchstwert auf, dazu kamen acht Rebounds und fünf Assists. Als erstes Team der NBA-Geschichte musste Oklahoma in der ersten beiden Saisonspielen jeweils in doppelte Verlängerungen.

Die Pacers, die vor der Partie ihr Banner für den Sieg der Western Conference unter das Hallendach zogen, präsentierten sich gut. Ohne den langzeitverletzten Star-Guard Tyrese Haliburton drehte Pascal Siakam auf und erreichte 32 Punkten und 15 Rebounds, Youngster Bennedict Mathurin steuerte als bester Werfer starke 36 Zähler bei.