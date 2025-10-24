Basketball
NBA: Hartenstein und OKC mit nächstem Overtime-Spektakel - Warriors machen Nuggets nass
- Aktualisiert: 24.10.2025
- 07:20 Uhr
- SID/ran.de
NBA-Meister OKC muss auch im zweiten Saisonspiel in die doppelte Verlängerung, derweil müssen sich auch die Warriors in der Overtime beweisen.
Der deutsche Basketball-Star Isaiah Hartenstein und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder haben auch im zweiten Spiel der neuen NBA-Saison einen packenden Fight geboten. In der Neuauflage der Finalserie aus dem Juni setzte sich OKC gegen die Indiana Pacers mit 141:135 durch - dafür mussten wie schon zum Auftakt gegen die Houston Rockets (125:124) zwei Verlängerungen her. Der Meister behält eine makellose Bilanz.
Hartenstein, der durch den Triumph über Indiana vergangene Saison als erster Deutscher nach Dirk Nowitzki (2011) einen Ring für die Meisterschaft gewonnen hatte, steuerte in knapp 37 Minuten auf dem Parkett vier Punkte bei und griff starke 14 Rebounds.
Überragender Akteur war Shai Gilgeous-Alexander, der MVP der Vorsaison legte mit 55 Punkten einen Karrierehöchstwert auf, dazu kamen acht Rebounds und fünf Assists. Als erstes Team der NBA-Geschichte musste Oklahoma in der ersten beiden Saisonspielen jeweils in doppelte Verlängerungen.
Die Pacers, die vor der Partie ihr Banner für den Sieg der Western Conference unter das Hallendach zogen, präsentierten sich gut. Ohne den langzeitverletzten Star-Guard Tyrese Haliburton drehte Pascal Siakam auf und erreichte 32 Punkten und 15 Rebounds, Youngster Bennedict Mathurin steuerte als bester Werfer starke 36 Zähler bei.
Das Wichtigste in Kürze
Als nächstes steht für Meister OKC ein Auswärtsspiel bei den Atlanta Hawks in der Nacht zu Sonntag (deutscher Zeit) auf dem Programm. Die Pacers gastieren am gleichen Tag bei den Memphis Grizzlies.
Warriors schlagen Nuggets nach Overtime
Den zweiten Sieg feiern konnten derweil auch die Golden State Warriors. Nach dem Auftakterfolg gegen die Los Angeles Lakers war das Team um Superstar Stephen Curry auch für die Denver Nuggets zu stark.
Die Warriors siegten nach Overtime mit 137:131 und stehen nun bei einer makellosen Bilanz von 2:0. Für die Nuggets verlief der Saisonstart mit der Pleite derweil alles andere als nach Maß.
Daran änderten auch die 50 Punkte von Denver-Forward Aaron Gordon nichts, Teamkollege und Superstar Nikola Jokic brachte es auf 21 Zähler. Bei den Warriors war wieder einmal Curry mit 42 Punkten erfolgreichster Schütze.