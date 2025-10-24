Verhaftungen im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel versetzen die NBA in Aufruhr. Der Trubel könnte die beste Basketball-Liga der Welt noch lange begleiten.

Illegale Pokerrunden, Wettbetrug in Millionenhöhe und Verstrickungen in Machenschaften der Mafia: Was klingt wie die Handlung eines Hollywood-Streifens, ist in Wirklichkeit ein Skandal, der die Basketballwelt in den USA erschüttert. Das FBI ermittelt, 34 Personen wurden bereits festgenommen. Im Zentrum der Aufregung: NBA-Head-Coach und Hall-of-Fame-Mitglied Chauncey Billups.

Billups, zumindest offiziell noch Trainer der Portland Trail Blazers, war genau wie Profi Terry Rozier von Miami Heat am Donnerstag festgenommen worden. Es geht um verschiedene Vorwürfe des illegalen Glücksspiels.

Die Beschuldigung lautet Verschwörung zum elektronischen Betrug und Verschwörung zur Geldwäsche. Inzwischen sind beide gegen Kaution wieder auf freiem Fuß, ihre Reisepässe einkassiert. Die Verdächtigten müssen sich bald vor einem Bundesgericht in New York verantworten.

"Der Betrug ist unfassbar", sagte FBI-Direktor Kash Patel auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Die Rede ist nicht etwa von Tausenden, auch nicht Hunderttausenden US-Dollar.

"Wir sprechen hier von Betrug, Diebstahl und Raub in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar, die im Rahmen einer mehrjährigen Untersuchung aufgedeckt wurden", sagte Patel.

Billups wird mit verbotenen Pokerspielen in Verbindung gebracht, Rozier und der ehemalige NBA-Spieler Damon Jones seien im Zusammenhang mit mehreren Fällen illegaler Sportwetten verhaftet worden. Sogar konkrete Beispiele nannten die Behörden, die Operation laufe bereits seit Jahren und erstrecke sich über elf US-Bundesstaaten.