Die Erstrundenserie der NBA-Playoffs zwischen den Houston Rockets und den Golden State Warriors geht ins entscheidende siebte Spiel. So verfolgt ihr das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Während in der Eastern Conference der NBA bereits sämtliche Teilnehmer am Halbfinale feststehen, werden im Westen die Erstrundenduelle erst in der Nacht auf Montag mit dem siebten Spiel der Houston Rockets gegen die Golden State Warriors abgeschlossen.

Die Warriors verpassten es, den Sack in Spiel 6 vor heimischem Publikum zuzumachen und verloren gegen die Rockets mit 107:115.

"Es hatte den Anschein, als ob sie es mehr wollten", sagte Warriors-Star Draymond Green nach der Niederlage im heimischen Chase Center.

Die Rockets lagen in der Serie schon mit 1:3 hinten und gehen nun leicht favorisiert ins letzte Spiel. Sie könnten erst das 14. Team in der NBA werden, das in einer Playoff-Serie einen so hohen Rückstand noch in einen Sieg verwandelt.