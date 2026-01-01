- Anzeige -
- Anzeige -
NBA

NBA: "Ich mach dich platt" – Deftiger Trash Talk zwischen Luka Doncic und Dennis Schröder

  • Veröffentlicht: 01.01.2026
  • 13:56 Uhr
  • Andreas Reiners
Article Image Media
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Im Spiel zwischen den Los Angeles Lakers und den Sacramento Kings geht es zwischen Luka Doncic und Dennis Schröder hoch her. Die beiden gehen verbal aufeinander los.

Luka Doncic und Dennis Schröder werden wohl keine Freunde mehr. Im Gegenteil: Zwischen den beiden NBA-Topstars baut sich eine intensive Rivalität auf.

Sportlich war die Sache Ende Dezember klar, denn die Sacramento Kings hatten zuletzt beim 101:125 gegen die Lakers keine Chance.

Nationalmannschaftskapitän Schröder kam auf elf Punkte, zwei Rebounds und sieben Assists. Der Slowene Doncic war mit 34 Punkten der beste Werfer der Partie.

Doch im verbalen Clinch begegneten sich beide auf Augenhöhe, wie es diverse Clips zeigen. Teilweise sind die Worte zu hören, manche Medien nutzen aber auch einen Lippenleser, um das "Gespräch" nachzuzeichnen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Doncic zu Schröder: "Du hättest den Vertrag unterschreiben sollen, Baby"

"Alles nur Gerede … ich wünschte, du würdest zuschlagen", sagte Doncic demnach. "Komm nach hinten. Ich bin nicht der Typ, mit dem man nur redet. Ich mach dich platt", konterte Schröder. "Er redet viel zu viel – ich liebe es!", meinte Doncic daraufhin.

Dazu gab es noch einen Seitenhieb des Lakers-Superstars. "Du hättest den Vertrag unterschreiben sollen, Baby", meinte Doncic und spielte damit auf das Vertragsangebot der Lakers für Schröder über vier Jahre und 84 Millionen Dollar an, das Schröder ablehnte. Später unterzeichnete er einen Jahresvertrag über lediglich 5,8 Millionen Dollar bei den Boston Celtics.

In dem Clip sieht man Schröder zwar nicht, es ist aber nach dem Verlauf des Spiels ziemlich klar, dass Doncic ihn meint.

Die Rivalität zwischen Doncic und Schröder entstand zunächst auf Nationalmannschafts-Ebene. Auf dem Weg zum EM-Triumph im vergangenen Jahr schalteten Schröder und Co. im Viertelfinale die Slowenen um Doncic aus.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Wieder entscheidend: Shai Gilgeous-Alexander
News

OKC siegt ohne Hartenstein - Erfolg für Magic

  • 01.01.2026
  • 10:49 Uhr
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 31.12.2025
  • 12:27 Uhr
Schröder (l.) verliert erneut mit den Kings
News

Deutliche Niederlage für Schröder - auch Lakers verlieren

  • 31.12.2025
  • 07:53 Uhr
Muss wochenlang pausieren: Nikola Jokic
News

Knie überstreckt: Jokic fehlt Nuggets mehrere Wochen

  • 30.12.2025
  • 18:13 Uhr
Denver Nuggets v Miami Heat
News

NBA: Nuggets verlieren Spiel und Jokic - Pleite für Magic

  • 30.12.2025
  • 06:21 Uhr
Da Silva gastiert mit den Magic in Berlin
News

Da Silva vor Berlin-Game: "Freue mich auf richtigen Döner"

  • 30.12.2025
  • 05:31 Uhr
Dennis Schröder gegen die Lakers
News

NBA: Klatsche für Schröder und Sacramento gegen James und Doncic

  • 29.12.2025
  • 06:17 Uhr
Hartenstein mit einem Korbleger
News

NBA: OKC mit Hartenstein wieder erfolgreich

  • 28.12.2025
  • 23:59 Uhr
Tristan da Silva auf dem Weg zum Korb
News

Da Silva und Magic ringen Nuggets nieder

  • 28.12.2025
  • 08:49 Uhr
Am Ball: Tristan da Silva
News

Ohne Wagner-Brüder: Magic kassieren klare Pleite

  • 27.12.2025
  • 08:19 Uhr