NBA: "Ich mach dich platt" – Deftiger Trash Talk zwischen Luka Doncic und Dennis Schröder
- Veröffentlicht: 01.01.2026
- 13:56 Uhr
- Andreas Reiners
Im Spiel zwischen den Los Angeles Lakers und den Sacramento Kings geht es zwischen Luka Doncic und Dennis Schröder hoch her. Die beiden gehen verbal aufeinander los.
Luka Doncic und Dennis Schröder werden wohl keine Freunde mehr. Im Gegenteil: Zwischen den beiden NBA-Topstars baut sich eine intensive Rivalität auf.
Sportlich war die Sache Ende Dezember klar, denn die Sacramento Kings hatten zuletzt beim 101:125 gegen die Lakers keine Chance.
Nationalmannschaftskapitän Schröder kam auf elf Punkte, zwei Rebounds und sieben Assists. Der Slowene Doncic war mit 34 Punkten der beste Werfer der Partie.
Doch im verbalen Clinch begegneten sich beide auf Augenhöhe, wie es diverse Clips zeigen. Teilweise sind die Worte zu hören, manche Medien nutzen aber auch einen Lippenleser, um das "Gespräch" nachzuzeichnen.
Doncic zu Schröder: "Du hättest den Vertrag unterschreiben sollen, Baby"
"Alles nur Gerede … ich wünschte, du würdest zuschlagen", sagte Doncic demnach. "Komm nach hinten. Ich bin nicht der Typ, mit dem man nur redet. Ich mach dich platt", konterte Schröder. "Er redet viel zu viel – ich liebe es!", meinte Doncic daraufhin.
Dazu gab es noch einen Seitenhieb des Lakers-Superstars. "Du hättest den Vertrag unterschreiben sollen, Baby", meinte Doncic und spielte damit auf das Vertragsangebot der Lakers für Schröder über vier Jahre und 84 Millionen Dollar an, das Schröder ablehnte. Später unterzeichnete er einen Jahresvertrag über lediglich 5,8 Millionen Dollar bei den Boston Celtics.
In dem Clip sieht man Schröder zwar nicht, es ist aber nach dem Verlauf des Spiels ziemlich klar, dass Doncic ihn meint.
Die Rivalität zwischen Doncic und Schröder entstand zunächst auf Nationalmannschafts-Ebene. Auf dem Weg zum EM-Triumph im vergangenen Jahr schalteten Schröder und Co. im Viertelfinale die Slowenen um Doncic aus.