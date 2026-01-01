Im Spiel zwischen den Los Angeles Lakers und den Sacramento Kings geht es zwischen Luka Doncic und Dennis Schröder hoch her. Die beiden gehen verbal aufeinander los.

Luka Doncic und Dennis Schröder werden wohl keine Freunde mehr. Im Gegenteil: Zwischen den beiden NBA-Topstars baut sich eine intensive Rivalität auf.

Sportlich war die Sache Ende Dezember klar, denn die Sacramento Kings hatten zuletzt beim 101:125 gegen die Lakers keine Chance.

Nationalmannschaftskapitän Schröder kam auf elf Punkte, zwei Rebounds und sieben Assists. Der Slowene Doncic war mit 34 Punkten der beste Werfer der Partie.

Doch im verbalen Clinch begegneten sich beide auf Augenhöhe, wie es diverse Clips zeigen. Teilweise sind die Worte zu hören, manche Medien nutzen aber auch einen Lippenleser, um das "Gespräch" nachzuzeichnen.