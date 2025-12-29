Dennis Schröder muss sich mit den Sacramento Kings den Los Angeles Lakers klar geschlagen geben. Dabei ragt einmal mehr Luka Doncic heraus. Einen persönlichen Rekord stellt Kawhi Leonard für die Los Angeles Clippers auf.

Keine Chance gegen die Superstars: Welt- und Europameister Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings in der NBA eine deutliche Niederlage kassiert. Bei den Los Angeles Lakers um die Ausnahmekönner LeBron James und Luka Doncic verloren die Kings klar mit 101:125.

Nationalmannschaftskapitän Schröder kam auf elf Punkte, zwei Rebounds und sieben Assists. Das war gegen die Star-Power der Lakers aber viel zu wenig. Der 40-jährige James erzielte 24 Punkte, der Slowene Doncic war mit 34 Punkten der beste Werfer der Partie.

Sacramento steht damit bei einer Bilanz von acht Siegen und 24 Niederlagen und ist Vorletzter der Western Conference. Die Lakers, für die der gebürtige Würzburger Maxi Kleber zwei Punkte erzielte, kehrten nach drei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurück und liegen als Vierter im Westen klar auf Play-off-Kurs.