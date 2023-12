LeBron James erfolgreich: Lakers besiegen Suns

Im zweiten Halbfinale treffen die New Orleans Pelicans auf die Los Angeles Lakers. Das Team um Superstar LeBron James bezwang die Phoenix Suns mit 106:103.

Beim In-Season Tournament tragen wie in den Play-offs am Saisonende die besten Teams aus Osten und Westen das Finale aus. In der ersten Turnierphase hatten beide Conferences zunächst in je drei Fünfergruppen die Viertelfinalisten ausgespielt. Für die Weltmeister Daniel Theis (Los Angeles Clippers), Dennis Schröder (Toronto Raptors), Franz und Moritz Wagner (beide Orlando Magic) war dort ebenso bereits Endstation wie für Maximilian Kleber (Dallas Mavericks).

New York kam als bester Gruppenzweiter des Ostens eine Runde weiter. Alle Ergebnisse des In-Season Tournaments abgesehen vom Endspiel fließen auch in die Tabelle der regulären Saison ein.