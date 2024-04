Anzeige

New York hat über viele Monate hervorragend gearbeitet, gerät aber nun ins Wanken. Anhaltende Verletzungssorgen und die daraus resultierende übermäßige Abhängigkeit von All-NBA Guard Brunson lassen die Alarmglocken läuten – zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt.

von Seb Dumitru

Taumeln die New York Knicks wieder? Zwei bittere Niederlagen am Wochenende – eine nach Verlängerung gegen San Antonio, trotz Career High 61 Punkten von Jalen Brunson, die andere mit einem Punkt Unterschied, in letzter Sekunde, zuhause gegen Oklahoma City – haben das Team aus dem Big Apple kurz vor der Ziellinie in eine prekäre Situation gebracht.

Die Knicks haben hervorragend über die volle Saison gearbeitet, nun geraten sie aber ins Wanken. Nicht weil New York plötzlich vergessen hätte, wie man Basketballspiele gewinnt. Allen Eventualitäten zum Trotz werden die Knickerbockers ihre beste Saison seit der Hochwassermarke 2012-13 mit einer guten Bilanz und zahlreichen Wohlfühl-Storylines beenden.

Das wird ihnen niemand nehmen können. Die Knicks haben bewiesen, dass sie – in gesundem Zustand – eines der tiefsten, defensiv besten, und vorne am vielseitigsten aufgestellten Teams in der Association sind.