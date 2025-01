NBA - L.A. Clippers: Kawhi Leonard verlässt Team wegen Feuer-Inferno

Denver Nuggets at Dallas Mavericks live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Toronto Raptors at Detroit Pistons live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Basketball steht für NBA -Superstar Kawhi Leonard aktuell nicht an erster Stelle. Der Forward der Los Angeles Clippers hat sein Team verlasen, um bei seiner Familie zu sein und ihr in der schweren Zeit im Angesicht der heftigen Brände im Großraum Los Angeles beizustehen.

Leonard spielte kaum

In dieser Woche waren im Großraum L.A. unzählige Brände ausgebrochen, die sich durch starke Winde massiv ausbreiten konnten. Mehr als 1.000 Gebäude wurden zerstört, zehntausende Menschen mussten aus der Region flüchten.

Kawhi Leonard trat in der laufenden NBA-Saison nur in zwei Spielen für die Clippers in Erscheinung. Nach den Olympischen Spielen im Sommer hatte er sich einer Knieoperation unterzogen und befand sich seitdem in einer Genesungsphase. Die Clippers kassierten in den vergangenen fünf Spielen vier Pleiten.