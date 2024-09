Anzeige

Mit 39 Jahren macht sich NBA-Superstar LeBron James Gedanken um die Zeit nach seiner Spielerkarriere. Doch was plant er danach? In einem Interview ließ LeBron aufhorchen.

Die kommende NBA-Saison wird die 22. Spielzeit in Folge sein, in der LeBron James auf höchster Basketball-Ebene aufläuft. Mit 39 Jahren denkt der Superstar verständlicherweise aber bereits an seine Post-Career und könnte da auf den Spuren von Football-Goat Tom Brady wandeln.

Zuletzt zeigte sich James im "Golic and Gojo"-Podcast nämlich durchaus interessiert daran, dem Basketball anknüpfend an seine aktive Karriere im Broadcasting erhalten zu bleiben:

"Ich weiß es nicht, ich liebe den Sport auf jeden Fall. Ich sehe, wie Tom Brady es macht, er war bisher großartig. Wir werden sehen, selbst wenn es nur ein Gastauftritt für ein oder zwei Spiele ist, wenn ich nicht mehr spiele."

Eine Entscheidung hat LeBron offensichtlich noch nicht getroffen, kann sich eine Zukunft im Sport-Broadcasting aber wohl durchaus vorstellen.