Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Orlando Magic at Milwaukee Bucks live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Während der starken Leistung der Los Angeles Lakers beim Overtime-Sieg gegen die New York Knicks kam es zu einer Konfrontation zwischen LeBron James und "ESPN"-Experte Stephen A. Smith. Was mehrere Medien kurz darauf berichtet hatten, bestätigte sich dann auch im Videomaterial.

"Ich flehe LeBron James als Vater an: Hör auf damit", sagte Smith: "Wir alle wissen, dass Bronny nur in der NBA ist, weil sein Vater LeBron James heißt." Außerdem merkte der Experte an, dass Bronny James nicht das notwendige Niveau habe und eher in der G League spielen sollte.