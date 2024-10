NBA leitet Untersuchung der Joel Embiid-Verletzung ein

76ers-Superstar Joel Embiid verpasst den Saisonauftakt gegen die Bucks und wird mindestens noch zwei Spiel fehlen. Grund genug für die NBA, um eine Untersuchung einzuleiten.

In der vergangenen Saison kam Philadelphia-76ers-Schlüsselspieler Joel Embiid aufgrund hartnäckiger Knieverletzungen nur auf 39 Einsätze. In den Playoffs gegen die New York Knicks mischte der Center wieder mit, wirkte dabei jedoch nicht bei 100 Prozent.

Und auch in der Preseason der neuen NBA-Saison absolvierte Embiid kein einziges Spiel, verpasste außerdem den Opener gegen die Milwaukee Bucks. Der Grund sei weiterhin "Knee-Injury-Management". Auch in den Partien gegen die Toronto Raptors und Indiana Pacers wird Embiid aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auflaufen.

Aus diesem Grund hat die NBA nun eine Untersuchung eingeleitet.

Dies sei laut NBA-Insider Chams Sharania jedoch Normalität, sobald ein Superstar ein landesweit übertragenes Spiel verpasst. Es gehöre zur "Player Participation Policy" der Liga.