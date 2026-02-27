- Anzeige -
Basketball

NBA: Los Angeles Lakers und Orlando Magic mit Niederlagen

  • Aktualisiert: 27.02.2026
  • 07:32 Uhr
  • SID

Die Los Angeles Lakers sind weiter nicht in Form. Gegen die Phoenix Suns setzte es die dritte Pleite in Serie. Auch Orlando Magic verliert.

Die Los Angeles Lakers sind in der NBA zum denkbar schlechten Zeitpunkt aus dem Tritt geraten.

Das Team des Deutschen Maximilian Kleber verlor beim 110:113 gegen die Phoenix Suns das dritte Spiel nacheinander - und das ausgerechnet bei einem direkten Verfolger in Playoff-Rennen. Das Polster der Lakers auf die ungeliebten Plätze für das Play-in-Turnier ist damit fast aufgebraucht.

Denn LA auf Rang sechs (34-24 Siege) der Western Conference, der als letzter Platz noch zur direkten Playoff-Teilnahme berechtigt, steht nun bei genau so vielen gewonnen Spielen wie die Suns auf Platz sieben (34-26). 41 Punkte des starken Luka Doncic, der dazu je acht Rebounds und Assists auflegte, waren zu wenig.

Anführer LeBron James kam auf 15 Zähler, Kleber verbuchte nur eine Sekunde Spielzeit. Der ersatzgeschwächten Mannschaft aus Phoenix fehlten in Devin Booker und Dillon Brooks ihre beiden besten Scorer verletzt, die meisten Punkte erzielte Grayson Allen mit 28.

Wagner verliert mit Orlando Magic

Ohne den nach wie vor verletzten Franz Wagner kassierte auch die Orlando Magic wieder eine Niederlage. Gegen die vom überragenden Kevin Durant angeführten Houston Rockets kassierte Orlando eine 108:113-Pleite. Europameister Tristan da Silva (8 Punkte) stand erneut für Franz Wagner in der Startformation, Weltmeister Moritz Wagner kam von der Bank auf sechs.

Die Rockets triumphierten auch dank der 40 Zähler von Altstar Durant und verteidigten Platz drei im Westen, die Magic ist in der Eastern Conference Siebter.

