Die New York Jets und die Tennessee Titans einigen sich auf einen Trade. Ein ehemaliger Zweitrunden-Pick geht zur "Gang Green", ein Pro Bowler nach Nashville.

Mega-Trade in der NFL: Die Tennessee Titans schicken Defensive Tackle T'Vondre Sweat zu den New York Jets, im Gegenzug kommt Edge Defender Jermaine Johnson II aus dem "Big Apple" nach Nashville.

Wie das Online-Portal "The Tennessean" berichtet, handelt es sich dabei um einen reinen Spieler-Trade – es werden also keine Draft-Picks ausgetauscht. Die Unterlagen sollen bereits eingereicht worden sein, wirksam wird der Trade aber erst, wenn das neue Geschäftsjahr beginnt.

Sweat war eine Stütze der Titans-Defense. Der Zweitrunden-Pick von 2024 bestritt in den vergangenen beiden Spielzeiten 29 Spiele für die Titans, davon 28 als Starter. Dabei brachte er es auf 85 Tackles und drei Sacks.