NBA: Magic und Wagner-Brüder vergeben Matchball - Nuggets verlieren Top-Seed

Bei der Rückkehr des zuletzt am Knöchel verletzten Franz Wagner vergab Orlando Magic beim 113:125 im wichtigen direkten Duell beim Konkurrenten Philadelphia 76ers einen Matchball, im letzten Spiel der Regular Season am Sonntag gegen die Milwaukee Bucks droht der Absturz auf die Play-in-Plätze.

Nach dem Sieg über die Timberwolves am vergangenen Mittwoch hatten die Nuggets den Nummer-1-Seed im Westen eigentlich in der eigenen Hand. Mit der Niederlage gegen die Spurs verspielte sich der amtierende Champion aber diesen Vorteil und rutschte im Ranking auf Platz drei hinter Minnesota und OKC.

Am meisten profitierten die Oklahoma City Thunder von der Niederlage der Nuggets. Im Parallelspiel konnte OKC ein dezimiertes Bucks-Team ohne ihre Superstars Antetokounmpo und Lillard problemlos schlagen und auf den Nummer-1-Seed in der Western Conference springen.

Mit einem weiteren Sieg am Sonntag gegen die Chicago Bulls wäre für New York ein Platz in der Top 3 der Eastern Conference garantiert.

Die New York Knicks setzten sich in Abwesenheit von Hartenstein gegen die Brooklyn Nets durch. Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder fehlte den Nets aufgrund von Problemen mit der Achillessehne.

New Orleans Pelicans @ Golden State Warriors 114:109

Die Pelicans steuern nach ihrem vierten Erfolg in Serie auf eine Playoff-Teilnahme zu.

Gegen die Warriors führte das Trio um C.J. McCollum (28 Punkte), Zion Williamson (26) und Trey Murphy III (24) New Orleans zum Sieg. Für Golden State brillierte erneut Stephen Curry mit 33 Zählern.

Für die Pels steht am letzten Spieltag ein Heimduell gegen die Lakers an: Mit einem Sieg holt sich New Orleans den Nummer-6-Seed und somit den letzten direkten Playoff-Platz im Westen. Die Warriors werden hingegen mit Sicherheit am Play-In-Turnier teilnehmen.