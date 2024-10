NBA: Memphis Grizzlies nehmen Scotty Pippen Jr. unter Vertrag

In vier Partien lieferte Pippen Jr. stark ab und verbuchte im Schnitt 10,3 Punkte und 4,5 Assists bei 20,5 Minuten pro Spiel.

Pippen Jr. lief bereits vergangene Spielzeit als Two-Way-Player 21 Mal für Memphis auf. Nach der Saison beeindruckte der 23-Jährige im Summer-League-Team der Grizzlies, sodass er im Herbst auch in der NBA-Preseason zum Einsatz kam.

Die Memphis Grizzlies haben Scotty Pippen Jr. unter Vertrag genommen, das berichtet NBA -Insider Shams Charania. Der Guard und Sohn von Hall-of-Famer Scottie Pippen bekommt damit seinen ersten vollen Vertrag in der NBA.

Das Wichtigste in Kürze

Pippen Jr.'s Vater Scottie Pippen dominierte in den 90er-Jahren mit Michael Jordan und den Chicago Bulls die NBA, gewann dabei sechsmal die NBA Finals und wurde 2010 in die "Naismith Memorial Basketball Hall of Fame" aufgenommen.

Wie Bronny James, dermi seinem Vater LeBron James gemeinsam bei den Los Angeles Lakers spielt, wird auch Scotty Pippen Jr. versuchen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

