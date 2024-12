NBA: Moritz Wagner schwer verletzt - erster Sieg für Dennis Schröder als Warrior

Mitspieler Cole Anthony, der mit 35 Punkten zum Matchwinner avancierte, sagte nach der Partie über Mo Wagner: "Sie werden keinen Kerl treffen, der so hart arbeitet wie er, der sich so für das Spiel engagiert wie er. Wir wollten diesen Sieg für ihn holen."

In den Hintergrund rückte dabei, dass Orlando erst zum zweiten Mal in seiner Franchise-Geschichte einen 25-Punkte-Rückstand in einen Sieg ummünzte. Dabei half auch der deutsche Rookie Tristan da Silva mit acht Punkten.

Mit 18 Siegen aus 30 Spielen ist Orlando das viertbeste Team der Eastern Conference, bis zu seiner Verletzung spielte Franz Wagner (23) so gut wie nie. Auch Center Moritz Wagner (27) präsentierte sich in der bisherigen Saison besser denn je in der NBA mit durchschnittlichen Karriere-Bestwerten in den Kategorien Punkte (13,3) und Rebounds (5,1).