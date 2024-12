Die Los Angeles Lakers hatten keine drei Minuten gespielt, da fand Austin Reaves den freien Trailer LeBron, der es am Ring krachen ließ. Auf der Gegenseite forderte Desmond Bane Anthony Davis am Ring heraus – LeBron rauschte von hinten heran und kloppte den Ball ins Seitenaus.

LeBron James ist noch immer ein mehr als produktiver NBA-Spieler – das hat es so in der Geschichte der Liga noch nie gegeben. Wie hat es der fast 40-Jährige so lange geschafft, sein Niveau zu halten? Und wie schneidet er im Vergleich zu seinen Vorgängern ab? Eine Analyse.

So einfach ist das also, für ihn zumindest.

Stand jetzt wäre er kein Kandidat für eins der drei Teams, zumal sein Team – erstmals in seiner Karriere – aktuell schwächer in den Minuten ist, die James auf dem Court verbringt.

Oft war das auch schon in den vergangenen Jahren der Fall, wobei sich James bei Bedarf in den Playoffs deutlich steigern konnte. Ob fair oder nicht, traut man ihm das auch jetzt noch zu, mehr als man den Lakers an sich irgendetwas zutraut – nicht aus Zufall wird in Liga-Kreisen schon darüber spekuliert, ob James nicht nochmal einen Szenenwechsel anstreben könnte, um sich eine bessere Chance auf einen letzten Titel zu verschaffen.

In der Geschichte der Liga gibt es bisher zwei Spieler, die 22 Jahre in der NBA spielten. Einer davon ist Vince Carter, der im Lauf seiner letzten Spielzeit für die Atlanta Hawks 43 Jahre alt wurde und 5,0 Punkte im Schnitt auflegte.

James ist nicht mehr das alte Ein-Mann-Abrissunternehmen, aber nach wie vor so smart, so versiert und auch so athletisch (und fit), dass noch immer logisch erscheint, dass er im richtigen Setup immer noch wenigstens der zweitbeste Spieler eines legitimen Titelkandidaten sein könnte. Eigentlich sollte diese Phase seiner Karriere längst vorbei sein.

Platz 10: Carmelo Anthony - Punkte: 28.289 (⌀ 22,5 Punkte pro Spiel) - Spiele: 1.260 - In der NBA von: 2003-2022 - Teams: Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers

Platz 11: Moses Malone - Punkte: 27.409 (⌀ 20,6 Punkte pro Spiel) - Spiele: 1.329 - In der ABA/NBA von: 1974-1995 - Teams: Utah Stars (ABA), Spirits of St. Louis (ABA), Buffalo Braves (heute: Los Angeles Clippers), Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets (heute: Washington Wizards), Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks, San Antonio Spurs

In jedem Fall war der Center seiner Zeit weit voraus, weil er seinen Körper als Tempel betrachtete, sich auch in der Offseason fit hielt und sogar fremdartigen Hokuspokus wie Yoga in seine Routinen aufnahm, statt sich auf Kippen, Bier und die gelegentliche Hantel zu verlassen wie manch einer seiner Zeitgenossen.

Abdul-Jabbar kann dabei noch am ehesten als Vergleich dienen, weil dieser zu oft übersehene GOAT-Kandidat vier volle Jahre am College spielte (und dabei vielleicht schon der beste Spieler auf dem Planeten war), ehe er 1969 an Position 1 gepickt wurde. Kareem spielte dann 20 Jahre in der NBA, bis zum Ende höchst produktiv, noch in den 1988er Finals lief die Offense der Lakers regelmäßig über ihn und seinen Skyhook, als er 41 war.

James hat die mit Abstand meisten Playoff-Minuten eines NBA-Spielers absolviert (11.858), die kräftezehrender sind als alles andere und vermutlich doppelt zählen sollten - in der Regular Season wird er Kareem Abdul-Jabbar im nächsten Spiel ebenfalls überholen. Er ist nicht der erste fast 40-Jährige in der NBA, aber fraglos derjenige mit den meisten Meilen auf dem Tacho.

Zwar hat sich das Blatt seit 2018 gewendet, als er noch 82 Spiele für Cleveland absolvierte – irgendwelche Themen mit Knöcheln und Füßen hatte James bei den Lakers in jeder Saison, auch aktuell schmerzt der Fuß – in seinen sechseinhalb Lakers-Jahren kommt er aber auch schon wieder auf 421 Spiele, mehr als in diesem Zeitraum Kevin Durant, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Kyrie Irving oder sein Teamkollege Anthony Davis, um nur einige Beispiele zu nennen.

"Bro, ich kann das nicht"

Jeff Green ist selbst ein athletisches Wunder, und ein medizinisches. 2011 wurde der Forward am offenen Herzen operiert, nicht nur seine Basketball-Karriere schien zu diesem Zeitpunkt in Gefahr. Green steht heute dennoch selbst in seiner 17. Saison in der NBA, gewann 2023 mit Denver einen Titel und hat über seine Karriere mehr Poster-Dunks produziert als fast jeder andere Spieler seiner Ära.

2017 wechselte Green in der Offseason nach Cleveland – und kontaktierte umgehend James, um sich gemeinsam auf die Saison vorzubereiten. James sagte zu und nahm Green zu all seinen Stationen mit: Um 5 Uhr morgens ein VersaClimber-Kurs, ab in die Halle, dann Gewichtheben, dann ein Workout, dann Cavs-Training, dann individuelles Training, dann nochmal Workout.

"Das war jeder Tag", erinnerte sich Green bei "The Ringer". "Ich habe es bis zum dritten oder vierten Tag geschafft und dann gesagt: 'Bro, ich kann das nicht.' Da habe ich realisiert, wie er sich abhebt. Manche Leute haben das und manche haben es nicht. Ich musste akzeptieren, dass ich es nicht habe."

James ist für seine Besessenheit berüchtigt, schon seit seiner Ankunft in der Liga. Als Rookie kombinierte er bereits eine Neugierde für jedes spielerische Detail mit einer bemerkenswerten Arbeitsmoral:

Er wollte so gut werden wie möglich, und das so lange wie möglich. In seiner Akribie ist er durchaus vergleichbar mit beispielsweise Kareem, nutzt dabei aber auch Vorteile der modernen Forschung, Medizin und Technik, welche Abdul-Jabbar nicht hatte.