Nach Teamleader Franz, der zurzeit aufgrund eines Risses in der Bauchmuskulatur zum Zuschauen verdammt ist, droht nun auch dem zweiten Wagner-Bruder eine Zwangspause mit einer womöglich schweren Verletzung am linken Knie. Moritz werde nun "weiteren Untersuchungen unterzogen", ließ sein Klub nach dem Spiel gegen Miami Heat verlauten. Die Prognose sah düster aus.

Franz Wagner konnte das Drama um seinen Bruder kaum mitansehen. Der verletzte NBA -Star schlug auf der Tribüne die Hand vor die Augen und sackte in seinem Sitz zusammen.

Nach Franz Wagner hat sich auch dessen Bruder Moritz in der NBA verletzt - womöglich sogar schwer.

Das Wichtigste in Kürze

Der Schockmoment um Wagner überschattete auch noch weit nach der Schlusssirene den 121:114-Triumph, bei den Teamkollegen war die Sorge groß. "Sie werden keinen Kerl treffen, der so hart arbeitet wie er, der sich so für das Spiel engagiert wie er. Wir wollten diesen Sieg für ihn holen", sagte Mitspieler Cole Anthony, mit 35 Punkten Matchwinner an diesem bitteren Abend.