NBA MVP-Ranking im März: Manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen

Shaquille O'Neal

Ab dem Zeitpunkt, an dem Shaquille O'Neal in die NBA kam, dominierte er an den Brettern. So auch am 20. November 1993, als er mit den Orlando Magic gegen die New Jersey Nets auflief. Am Ende zerstörte "Diesel" die Nets beim 87:85 mit 24 Punkten, 28 Rebounds und 15 Blocks. © IMAGO/PCN Photography