Mychal versuchte seinen Sohn mit der Aussicht aufzumuntern, dass er bald mit Anthony Davis zusammenspielen würde und es auch dann eine Finals-Chance gebe. "Denn Davis ist so gut. Aber dann ist er verletzt und dann hat sich auch noch [Derek, Anm. d. Red.] Lively verletzt", so Thompson, der von 1978 bis 1991 ebenfalls ein großer NBA-Star war.

Die Mavericks haben ihre jüngsten fünf Spiele allesamt verloren. Noch rangieren sie auf Platz zehn in der Western Conference, der für die Teilnahme am Play-In-Turnier berechtigt. Doch Irving fällt für den Rest der Saison aus - auch ein Davis-Comeback ist noch nicht in Sicht. Die Verletzungsmisere der Mavericks nimmt in der NBA gar historische Ausmaße an. Es droht das Abrutschen aus dem Playoff Picture.

Klay Thompson war in diesem Sommer nach 13 Jahren bei den Golden State Warriors zu den Dallas Mavericks gewechselt. Pro Spiel legt der 35-Jährige im Schnitt 14,3 Punkte auf - sein schwächster Wert seit seiner Rookie-Saison 2011/12. Allerdings spielt Thompson auch nur 27,5 Minuten pro Partie.