NBA - Nächste Niederlage für Dennis Schröder und die Golden State Warriors

Auch Rookie Tristan da Silva und WM-Champion Daniel Theis verloren am Freitag mit ihren Teams. Da Silvas Orlando Magic waren ohne die verletzten Wagner-Brüder Franz und Moritz gegen die New York Knicks chancenlos (85:108), da Silva blieb ohne Punkte, Liga-Neuling Ariel Hukporti bei den Knicks ohne Einsatz.

Die nächsten Live-Übertragungen der NBA

Samstag, 28. Dezember, 23:50 Uhr: Oklahoma City Thunder at Charlotte Hornets live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 29. Dezember, 21:00 Uhr: Brooklyn Nets at Orlando Magic live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.deund in der ran-App