Nochmal Action vor der Rookie-Extension-Deadline! Die New Orleans Pelicans statten Youngster Trey Murphy III mit einem neuen Mega-Vertrag aus.

Den Informationen von NBA-Insider "Marc Stein" zufolge erhält Trey Murphy III einen neuen Vier-Jahres-Vertrag bei den New Orleans Pelicans, zu deutlich höheren Bezügen. Der Erstrundenpick von 2021 wird bei seiner Franchise 112 Millionen Dollar verdienen.

Murphy III, der in der Offseason mit einem Trade zu den New York Knicks in Verbindung gebracht wurde, hat in seinem neuen Arbeitspapier keine Player Option oder Prämien verankert, so "ESPN".

Den Saisonauftakt gegen die Chicago Bulls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (ab 02:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) wird Murphy allerdings wahrscheinlich verpassen. Der 24-Jährige erlitt im Training eine Kniesehnenreizung., die seinen Einsatz gefährdet.

Der Youngster war in der vergangenen Saison ausschlaggebender Faktor für den Einzug in die Playoffs, spielte mit durchschnittlich 14,8 Punkten, 4,9 Rebounds und 2,2 Assists pro Spiel seine beste Saison im Pelicans-Trikot. In den Playoffs scheiterte er in Runde eins an OKC.