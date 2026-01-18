Maxi Kleber steht erstmals in der Starting Five der L.A. Lakers. Doch auch gegen Portland gelingt kein Sieg.

Im ersten Einsatz in der Starting Five der Los Angeles Lakers hat der deutsche NBA-Profi Maximilian Kleber mit dem Team aus Kalifornien den nächsten Rückschlag kassiert. Bei den Portland Trail Blazers unterlagen die Lakers 116:132, es war die fünfte Niederlage aus sechs Spielen.

Topscorer Luka Doncic fehlte Los Angeles mit Leistenproblemen, Center Deandre Ayton musste wegen Knieproblemen durch Kleber ersetzt werden. Bester Werfer der Lakers war Marcus Smart (25 Punkte), LeBron James kam auf 20, Kleber bei 21 Minuten Einsatzzeit auf seinen Saisonbestwert von elf Punkten.