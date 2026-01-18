- Anzeige -
Basketball

NBA: Maxi Kleber erstmals Starter - aber L.A. Lakers kassieren nächste Pleite

  • Aktualisiert: 18.01.2026
  • 08:14 Uhr
  • SID

Maxi Kleber steht erstmals in der Starting Five der L.A. Lakers. Doch auch gegen Portland gelingt kein Sieg.

Im ersten Einsatz in der Starting Five der Los Angeles Lakers hat der deutsche NBA-Profi Maximilian Kleber mit dem Team aus Kalifornien den nächsten Rückschlag kassiert. Bei den Portland Trail Blazers unterlagen die Lakers 116:132, es war die fünfte Niederlage aus sechs Spielen.

Topscorer Luka Doncic fehlte Los Angeles mit Leistenproblemen, Center Deandre Ayton musste wegen Knieproblemen durch Kleber ersetzt werden. Bester Werfer der Lakers war Marcus Smart (25 Punkte), LeBron James kam auf 20, Kleber bei 21 Minuten Einsatzzeit auf seinen Saisonbestwert von elf Punkten.

Lakers nur Sechster im Westen

Mit jetzt 24 Siegen und 16 Niederlagen sind die Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga nur Sechster im Westen.

NBA-Champion Isaiah Hartenstein fehlte Oklahoma City Thunder beim 120:122 bei Miami Heat erneut. Ariel Hukporti kam für die New York Knicks (99:106 gegen die Phoenix Suns) ebenfalls nicht zum Einsatz.

