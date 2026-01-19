- Anzeige -
- Anzeige -
Basketball

NBA: Serie von Sacramento Kings reißt - Dennis Schröder schwach

  • Aktualisiert: 19.01.2026
  • 06:23 Uhr
  • SID

Die jüngste Siegesserie der Sacramento Kings mit Dennis Schröder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist gerissen. Nach vier Siegen in Folge mussten sich die Kalifornier um den deutschen Nationalmannschaftskapitän den Portland Trail Blazers mit 110:117 geschlagen geben.

Welt- und Europameister Schröder konnte im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr keine Akzente setzen. Der 32-Jährige, der wegen einer handfesten Auseinandersetzung mit Lakers-Star Luka Doncic zuletzt für drei Spiele gesperrt worden war, kam in 18 Minuten Einsatzzeit auf gerade einmal zwei Punkte, zwei Assists und drei Rebounds. Beste Werfer der Kings waren Russell Westbrook und Malik Monk mit je 23 Punkten. Bei Portland gelangen Deni Avdija 30 Punkte.

Die Kings, die zuletzt die Houston Rockets, Los Angeles Lakers, New York Knicks und Washington Wizards bezwungen hatten, bleiben mit nunmehr 31 Saisonniederlagen das zweitschlechteste Team im Westen. Die Play-offs sind kaum mehr zu erreichen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Weitere Inhalte
Kevin Durant klettert in der Bestenliste
News

Ewige NBA-Scorerliste: Durant überholt "Idol" Nowitzki

  • 19.01.2026
  • 06:33 Uhr
Michael Jordan freut sich über die Namensänderung
News

Irre Summe: So viel erhält Michael Jordan für ein Interview

  • 18.01.2026
  • 22:47 Uhr
Orlandos Tristan da Silva zieht in London zum Korb
News

Top in Berlin, Flop in London: Orlando verliert Europa-Finale

  • 18.01.2026
  • 20:39 Uhr
Wembanyama (r.) durfte wieder einmal jubeln
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 18.01.2026
  • 11:17 Uhr
2256280603
News

Kleber erstmals Starter - aber Lakers verlieren erneut

  • 18.01.2026
  • 08:14 Uhr
2244320525
News

Bei Schröder-Rückkehr: Kings setzen Siegesserie fort

  • 17.01.2026
  • 08:24 Uhr

NBA: Dwight Howard und Icke mit legendärer Cookie-Challenge

  • Video
  • 04:45 Min
  • Ab 0

Überraschung bei den Spurs: Wembanyama wird zu "Bald Wemby"

  • Video
  • 02:22 Min
  • Ab 0
Seit 2014 NBA-Commissioner: Adam Silver
News

"Paradebeispiel": NBA-Boss Silver lobt Alba Berlin

  • 16.01.2026
  • 08:33 Uhr
Nach Kreuzbrandriss wieder fit: Moritz Wagner
News

"Sehr besonders" - Wagner muss Berlin Game erst verdauen

  • 16.01.2026
  • 08:23 Uhr