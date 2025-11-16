NBA: Wettskandal erreicht offenbar das Umfeld von LeBron James bei den Los Angeles Lakers

Die NBA lässt den Wettskandal von einer externen Kanzlei untersuchen. Im Zuge dessen geraten auch Vertraute von LeBron James in den Fokus.

Von Tobias Wiltschek

Die NBA hat im Zusammenhang mit dem jüngsten Wettskandal auf Forderungen des US-Kongresses reagiert und eine Kanzlei damit beauftragt, weitere Untersuchungen anzustellen.

Im Zuge dessen hat die Kanzlei nach Informationen von "The Athletic" auch Staff-Mitglieder der Los Angeles Lakers aufgefordert, ihre Mobiltelefone auszuhändigen. In Deutschland berichtete zuerst "Basketball World" davon.

In den Fokus der Ermittler gerieten Assistenztrainer Mike Mancias und Geschäftsführer Randy Mims. Beide sind Vertraute von Superstar LeBron James, genauso wie sein ehemaliger Wurftrainer Damon Jones.

Der ehemalige NBA-Profi wurde jüngst wegen illegaler Sportwetten angeklagt. Der Anklageschrift zufolge hat Jones Insider-Informationen zur Verfügbarkeit von Spielern weitergegeben und verkauft.