In den Western Conference Finals der 2023er NBA Playoffs marschierten die Denver Nuggets mit einem Sweep gegen die Lakers in Richtung NBA-Titel. Am 24. Oktober werden die beiden Teams im Eröffnungsspiel der Regular Season erneut aufeinandertreffen.

Titelverteidiger Denver Nuggets eröffnet die neue Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit einem Heimspiel gegen die Los Angeles Lakers.

Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichen Spielplan hervor, die ersten Partien steigen am 24. Oktober. Für diesen Tag ist auch das Duell der Golden State Warriors mit den Phoenix Suns angesetzt.

Der Franzose Victor Wembanyama, der im Draft an erster Stelle gezogen wurde, wird sein NBA-Debüt für die San Antonio Spurs am 25. Oktober gegen Maxi Klebers Dallas Mavericks geben.

Die Hauptrunde der 78. Saison endet nach 82 Spielen für jedes Team am 14. April 2024. Ab dem 20. April beginnen die Play-offs, das erste Finalspiel ist für den 6. Juni angesetzt.